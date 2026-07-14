Gavira critica la foto de Moreno y Sánchez en el incendio de Almería: "Hartos de políticos hablando de cambio climático"

Juanma Moreno y Manuel Gavira, en la comparecencia conjunta tras la firma del acuerdo del gobierno de coalición en Andalucía entre PP-A y Vox - María José López - Europa Press

SEVILLA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo de la Junta y consejero de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local, Manuel Gavira (Vox), ha expresado este martes su "malestar" por la "foto" de ayer del presidente de la Junta, Juanma Moreno, con el jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, en Turre (Almería) con motivo del trágico incendio de Los Gallardos, y ha manifestado que su formación está "harta de políticos hablando de cambio climático".

En un comunicado, Gavira se ha pronunciado así en relación con el hecho de que Pedro Sánchez y Juanma Moreno visitaran ayer el Puesto de Mando Avanzado instalado en Turre con motivo del incendio y mantuvieran un encuentro con los responsables de los dispositivos de emergencias y de coordinación, y con posterioridad, ambos hicieran una comparecencia conjunta ante los medios de comunicación en la que se refirieron a los efectos del cambio climático.

Concretamente, Juanma Moreno abogó por que la ciudadanía se conciencie y tenga "sensibilidad" en relación a los efectos que el "cambio climático" genera en la comunidad andaluza, donde está teniendo un efecto "muy importante", mientras que Pedro volvió a pedir un pacto de estado contra el cambio climático.

En lo que supone su primer pronunciamiento como vicepresidente segundo de la Junta y consejero del Gobierno de Juanma Moreno --donde PP-A y Vox forman coalición-- Gavira ha manifestado que "estamos hartos de ver a políticos hablar de cambio climático para eludir sus responsabilidades": "Necesitamos menos ideología, más seriedad, más responsabilidad y más sentido común".

Asimismo, ha señalado, en referencia a Sánchez, que lo último que necesitan las víctimas del incendio de Almería y los vecinos de las zonas afectadas "es tener que soportar en el lugar de la tragedia al líder de la mafia de Moncloa y al responsable de la gestión criminal del accidente ferroviario de Adamuz, o al que dejó abandonadas a su suerte a las víctimas de la DANA en Valencia".

"Jamás van a ver una foto de nadie de Vox con el representante de la mafia; el mayor problema que tenemos los españoles se llama Pedro Sánchez y no vamos a parar hasta sentarlo en el banquillo de los acusados", ha zanjado.

Manuel Gavira ha explicado que "cuando llueve, el pasto crece, y la obligación de los responsables políticos es tomar todas las medidas necesarias para limpiar los montes y gestionar bien nuestros bosques". Por ello, ha apelado al acuerdo de gobierno de Vox con el PP-A, en cuyo punto 141 se recoge el compromiso "de dar prioridad a las partidas necesarias para prevenir los incendios en temporada estival y en invierno, así como a revisar la normativa que impida a los trabajadores del campo contribuir a la preservación del monte y del campo".

El vicepresidente segundo de la Junta también ha querido mandar un mensaje a las víctimas: "Todo nuestro apoyo y nuestro compromiso para reconstruir la zona y atender a los que lo han perdido todo".