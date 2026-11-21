El presidente del PP andaluz y de la Junta, Juanma Moreno, este sábado en Lucena (Córdoba) - PP

LUCENA (CÓRDOBA), 21 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP andaluz y de la Junta, Juanma Moreno, ha pedido este sábado que su partido gane las elecciones generales del 21 de noviembre "bien, con claridad y contundencia" para poner a España "a funcionar". "Estoy muy ilusionado porque ya solo estamos a ocho días del cambio; podemos cambiar esto de una vez por todas", ha señalado Moreno, quien ha indicado que "hay otra España posible, la del PP y de Alberto Núñez Feijóo, que tenemos a la altura y al alcance de la mano".

En un mitin en Lucena (Córdoba) por la campaña electoral, Juanma Moreno ha trasladado a los suyos que "ahora es el momento de que todos pongamos nuestro granito de arena más allá del voto, sino convenciendo, ilusionand y atrayendo a nuevos votantes para que saquemos un resultado con toda la fuerza".

"Vamos a cambiar el enfado que mucha gente tiene con la esperanza y con esos votos; vamos a cambiar las mentiras por la honestidad y la honradez que hace falta ya en España, y vamos a cambiar la ineficacia por la gestión; vamos a cambiar España, la vamos a poner en marcha", ha señalado el líder del PP andaluz.

"Vamos a poner España a funcionar; vamos a recuperar la seguridad del ferrocarril, la confianza en nuestros servicios públicos y vamos a hacer que respeten la integridad territorial de nuestro país, que es España, y todo eso lo vamos a hacer con el poder del voto, con la fuerza de la ilusión y de la esperanza", ha agregado, convencido de que el PP va a "ganar" las elecciones "y bien".

Ha manifestado que el presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, con una "ambición descontrolada" y con "cinismo", ha puesto "patas arriba a nuestro país", a pesar de tener una "herencia ordenada por parte del Partido Popular", en referencia al anterior ejecutivo de Mariano Rajoy.

"Ha puesto patas arriba a nuestro país en muchas cosas que nunca abíamos pensado que podían ocurrir", según Moreno, quien ha señalado que Pedro Sánchez "no ha respetado ni las normas de convivencia, ni el reglamento del Congreso, ni la Constitución, ni a España ni a los españoles" y, por ello, "tiene que ser evidentemente castigado electoralmente".

Para Moreno, al igual que en el año 1996 "los ciudadanos nos convocaron para que gobernáramos España, de la mano de José María Aznar y, en el 2011, lo hicieron otra vez de la mano de Mariano Rajoy, yo os puedo decir con absoluta tranquilidad que el próximo 29 de noviembre la mayoría de los españoles nos convoca a poner nuevo rumbo a nuestro país con Alberto Núñez Feijóo".

"Somos los que sabemos cómo enderezar el rumbo de nuestro país", ha indicado Juanma Moreno, quien ha expresado que le da cierta "pena que solamente nos convoquen los ciudadanos cuando hay problemas graves". "También nos podrían convocar un poquito antes, antes de que llegaran los problemas graves, pero es verdad que cuando los ciudadanos españoles ven que hay problemas serios, de verdad, que les afectan o pueden afectar a sus hijos o nietos, saben que necesitan cambiar rápidamente y solo hay una opción segura y un equipo de personas", el PP.

Ha añadido que además el PP tiene "soluciones", como Alberto Núñez Feijóo, puso de manifiesto el pasado jueves en su 'cara a cara' con Pedro Sánchez. "No solamente cuestionó con razones y con datos objetivos las pésimas políticas de Sánchez, sino que fue poniendo propuestas de solución a esos muchos problemas que tenemos", ha señalado el líder del PP andaluz.

Durante su intervención, Moreno se ha referido a los trágicos accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Urda (Toledo), criticando, ante todo, la "falta de empatía" y de "cariño" por parte de Pedro Sánchez hacia los heridos y familiares de los fallecidos. "Pero qué clase de presidente sin sentimiento tenemos en España", ha expresado Juanma Moreno.

Ha señalado que el "servicio público" de la alta velocidad, como dice el PSOE, "ha sido dejado, deteriorado y, por cierto, investigado por la justicia por posible desvío de fondos y mordidas; eso es lo que ha hecho Sánchez".

Ha destacado el compromiso de Feijóo de poner en marcha un plan de 300.000 millones de euros para, entre otras cosas, "arreglar el corredor sur que une Madrid y el resto de España", porque "va a ser el presidente del Gobierno a partir del 29 de noviembre".