Moreno pide "memoria y justicia" para las víctimas del accidente de Adamuz: "Nadie ha asumido responsabilidades"

El presidente en funciones de la Junta y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno, antes de iniciar su discurso en el debate de investidura. - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente en funciones de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, ha pedido "memoria y justicia" para las víctimas del accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) que causó la muerte de 46 personas el pasado 18 de enero.

"Han pasado más de cinco meses desde la tragedia y no sabemos las causas del accidente, las ayudas no han llegado a las víctimas tal como ellas han trasladado públicamente y solo han llegado las de la Junta de Andalucía, a pesar de no ser la administración competente", ha señalado en su intervención en la sesión inicial del debate de investidura en el Parlamento.

Asimismo, Moreno ha asegurado que "nadie ha asumido responsabilidades" sobre el accidente. En dicho momento, el presidente de la cámara, Jesús Aguirre, ha pedido a los diputados del grupo socialista, Rocío Arrabal y Mario Jiménez, que guardasen silencio.

En paralelo, el presidente en funciones ha lamentado "el maltrato" en materia de transportes por parte del Gobierno central y ha reclamado que se pongan en marcha las 30 infraestructuras programadas en materia ferroviaria en la comunidad, poniendo de ejemplo el Corredor Mediterráneo y la Conexión Algeciras-Almería.

En esta línea, ha asegurado que en los últimos ocho años el ejecutivo central no ha creado nuevos kilómetros de red de cercanías y ha lamentado el "silencio" de las fuerzas políticas que apoyan al gobierno.

"Las infraestructuras del transporte son la base de una comunidad que tiene que ser cohesionada y próspera", ha subrayado al mismo tiempo que ha puesto en valor el papel de la Junta para "sacar del abandono" obras "necesarias" para la comunidad, como los tranvías de Jaén y Alcalá de Guadaíra (Sevilla) y los metros de Granada, Málaga o Sevilla.

Asimismo, Moreno ha destacado la ejecución del plan de autovías y vías de alta capacidad que vertebran el territorio andaluz con un valor de 300 millones de euros, junto con una inversión extraordinaria de más de 150 millones hasta 2027.

En este apartado, el candidato del PP-A ha lamentado la decisión del Gobierno de "dejar última" a Andalucía en inversión para el mantenimiento de carreteras. "Nuestra comunidad solo recibe 20 millones de euros, 20 millones de los 1.000 millones de euros aprobados hace solo dos semanas", ha aseverado a la par que Aguirre ha vuelto a pedir silencio a la bancada socialista.

"¿El maltrato a Andalucía les ha beneficiado en algo electoralmente en las pasadas elecciones del 17 de mayo? No, los andaluces lo han percibido como un castigo injusto y han trasladado ese castigo a la lista electoral del Partido Socialista en las elecciones autonómicas", ha asegurado Moreno.

"QUIEN PROVOCA UN INCENDIO LO TIENE QUE PAGAR"

En paralelo, el presidente en funciones ha defendido que Andalucía cuenta con "más medios que nunca para luchar contra el fuego" y ha alabado la labor de los profesionales del servicio del Infoca, comprometiéndose a "seguir ampliando y actualizando" sus medios.

Sobre los incendios forestales, Moreno ha recordado que muchos de ellos "son provocados" y en este sentido ha pedido un endurecimiento del Código Penal en la materia. "Quien provoca un incendio lo tiene que pagar", ha reafirmado.

Por otro lado, Moreno también ha destacado la labor de los servicios de emergencias autonómicos con casi 5.000 profesionales.

"Su extraordinario valor lo pudimos comprobar, desgraciadamente, en el accidente ferroviario de Adamuz, en las borrascas del pasado invierno y en los primeros grandes incendios que hemos tenido en el inicio de este verano, especialmente en la provincia de Huelva. Por eso merecen el reconocimiento y la gratitud de todos los andaluces", ha subrayado.

En esta línea, ha reafirmado su compromiso para "estar preparados" frente a los fenómenos naturales.