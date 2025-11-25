Moreno pide "no negar la evidencia" ni cometer "negligencias" ante la "aberración salvaje" de la violencia de género

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, interviene en el acto por el día contra la violencia de género celebrado en el Palacio de San Telmo de Sevilla. - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS

SEVILLA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), ha realizado este martes un llamamiento a no "negar la evidencia" y a no cometer "errores o negligencias" ante la "lacra" de la violencia de género, que ha definido como una "aberración salvaje".

Así lo ha manifestado el presidente andaluz durante su intervención en el acto que la Junta ha celebrado por la tarde en el Palacio de San Telmo de Sevilla con ocasión del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer que se conmemora cada 25 de noviembre.

A este acto han asistido, entre otras autoridades, los presidentes del Parlamento de Andalucía, Jesús Aguirre, y del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, así como varios consejeros del Gobierno andaluz --entre ellos, la titular de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, que ha precedido en el turno de palabra a Juanma Moreno--; el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, y la fiscal jefe del TSJA, Ana Tárrago.

Juanma Moreno ha comenzado su intervención con unas palabras de recuerdo a las mujeres asesinadas en lo que va de año en Andalucía víctimas de violencia machista --que podrían ascender a doce si se contabiliza el caso de este pasado fin de semana registrado en Rincón de la Victoria (Málaga)--, para subrayar a continuación que "la violencia de género no es amor ni pasión", sino "una aberración salvaje que nada tiene que ver con los sentimientos, sino con la brutalidad y con la maldad".

"No son celos, es un afán primitivo de propiedad sobre las mujeres que conduce a abusar de ellas, denigrarlas y despojarlas de su más mínima dignidad y, a veces, desgraciadamente, incluso de su vida", ha manifestado el presidente antes de agregar que "ojalá pudiéramos decir dentro de lo malo que la violencia de género es cosa de una generación ya mayor, y que se superará de forma natural con el paso de los años", porque "estamos viendo casos terribles de humillación, de maltrato y aniquilación mental, moral, física de las mujeres entre los más jóvenes y con los medios más nuevos, como es el caso de la ciberviolencia de género".

En ese punto, Moreno ha llamado a "estar todos muy en guardia, no solamente el conjunto de administraciones públicas, sino también las familias y el conjunto de la sociedad", desde la premisa de que "en la violencia de género no cuenta la edad, ni siquiera el nivel socioeconómico", y al respecto ha destacado que la campaña institucional que la Junta ha puesto en marcha este año con ocasión del 25N lleva por lema "no niegues, no normalices, no disculpes", porque "la violencia de género cambia de forma, pero sigue siendo violencia, y la gente joven tiene que mantenerse a salvo de esa terrible barbaridad".

Moreno ha agregado que, "ante estos crímenes, que son los peores que sufre nuestra sociedad, negar la evidencia es un trágico error", y "hacer como si no pasara nada puede llegar a ser tan peligroso como la propia violencia, porque contribuye a extenderla y a que quede impune".

LLAMAMIENTO POR LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES

"Mirar hacia otro lado es ser cómplice de la violencia de género", ha advertido también el presidente antes de subrayar que el Gobierno andaluz tiene entre sus "máximas prioridades" la de "alcanzar de una vez por todas la igualdad de hombres y mujeres en todos los ámbitos, a todos los niveles y con toda la fuerza".

Ha añadido que "para conseguir que la libertad y la igualdad de las mujeres sean reales, es fundamental que funcionen todos los mecanismos de prevención y protección de la administración pública contra la violencia de género", y "no podemos permitirnos errores, negligencias, y no podemos fallar ni a las víctimas ni a la ciudadanía, rehuyendo una responsabilidad que marca nuestro desarrollo como sociedad".

"La violencia machista se manifiesta en palabras, gestos y actos", y "nace en los prejuicios, en el egoísmo, en la falta del más elemental elemento de humanidad", ha abundado el presidente de la Junta, quien ha advertido de que "empieza al considerar a las mujeres como una propiedad, una mercancía o un objeto".

Moreno ha augurado que "llegará el día en que ninguna mujer sufra agresión de ningún tipo por el hecho de serlo", y "con ese propósito" ha realizado una petición "a todos los ciudadanos de Andalucía" a unir sus fuerzas para "parar" estas agresiones, y ha clamado "por una Andalucía sin violencia de género".

"Ese es el objetivo de la inmensa mayoría de la sociedad, el objetivo irrenunciable de cualquier sociedad moderna, de cualquier ser humano", ha enfatizado Juanma Moreno, quien ha concluido expresando su deseo de que "cada paso que demos sea un paso más hacia la erradicación definitiva de esta terrible lacra que llevamos demasiados años sufriendo".