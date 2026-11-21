El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno y el alcalde de Cabra, Fernando Priego en un acto con motivo de las próximas elecciones generales 29N. A 21 de noviembre de 2026 en Cabra, Córdoba (Andalucía, España). El presidente del PP de Andaluc- Francisco J. Olmo - Europa Press

CABRA (CÓRDOBA), 21 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP andaluz y de la Junta, Juanma Moreno, ha manifestado este sábado que es necesario que "los ojos de la transparencia" del Partido Popular estén presentes en todas las mesas electorales porque hay que "velar por la seguridad" de las elecciones generales del 29 de noviembre y hay que estar "muy pendientes". "Lo tenemos al borde, yo diría que ya lo estamos acariciando con las yemas de los dedos", ha dicho sobre la llegada del PP al Gobierno, pero ha insistido en que no hay que "confiarse".

Así se ha pronunciado Juanma Moreno en un acto con interventores y apoderados del PP, en Cabra (Córdoba), destacando el trabajo tan "importante" que realizan estos compañeros. Ha señalado que las elecciones del día 29 "pueden ser muy ajustadas en algunas circunscripciones, en alguna comarca y en algunas localidades, y por 50, 80 ó 150 votos podemos perder un escaño, que a su vez puede ser definitivo para poder hacer el cambio en España".

Por ello, ha pedido que las direcciones provinciales hagan una planificación muy organizada para estar en todas las mesas electorales: "Que no se abra ni se cierre ninguna mesa sin que estén los ojos de la transparencia que representa el Partido Popular para que velemos, entre todos, por la seguridad de estos comicios electorales", de manera que hay que estar "muy pendientes".

A ocho días de las elecciones, Juanma Moreno ha pedido al partido meter "una marcha más" para llegar a más gente, "porque estamos muy cerquita de que una vez por todas de Sánchez, goodbye, goodbye, goodbye". "Estamos muy cerquita de cambiar España y de poner orden en este gran país", según Moreno.

"Lo tenemos al borde, yo diría que ya lo estamos acariciando con las yemas de los dedos", ha añadido, pero apuntando acto seguido que no hay nada "seguro". Ha confiado en que no ocurra lo de las elecciones generales de julio de 2023, cuando el PP siendo el partido más votado no logró gobernar. "Esta vez no nos puede volver a pasar, así que no nos confiemos", ha apuntado.

"En estas elecciones nos jugamos el país porque nunca, desde la restauración de la democracia, desde el año 1977, habíamos tenido un presidente que hubiera vulnerado todas y cada una de las reglas no escritas y escritas que le marcan a la presidencia de un gobierno", según Juanma Moreno.

Ha recalcado, en referencia a Pedro Sánchez, que "nunca un presidente del gobierno había ocupado de manera tan obscena todos y cada uno de los espacios públicos" ni que "se tomara tan poco en serio la figura de ser presidente" o "cuya mujer estuviera investigada y pendiente de un juicio". "Nunca habíamos tenido un presidente que despreciara tanto a los españoles", según ha añadido Juanma Moreno, para quien "estamos ante una figura presidencial completamente anómala que ha distorsionado y tensionado la sociedad española hasta llevarnos a una confrontación y a una división en ese famoso muro que él ha querido construir".

Ha insistido en su mensaje de que "España no puede permitirse cuatro años más de un gobierno que ha despreciado ha humillado a España en numerosas ocasiones".

Según Juanma Moreno, hay cosas que no tienen solución, pero "esta la tiene, con unas elecciones y con el poder del voto, y la tiene con el PP, que está más preparado que nunca para tomar las riendas del país". Ha defendido que el PP ha sido "la columna vertebral del país" y que cuando ha habido un problema, los ciudadanos lo han votado.

Se ha referido también al 'cara a cara' entre Pedro Sánchez y el candidato del PP a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, del pasado jueves, apuntando que solo hubo "un presidente".

"Hubo un presidente que era Alberto Núñez Feijóo, que habló con claridad, que hizo propuestas y que tiene soluciones a los problemas; un presidente que dominó todas y cada una de las esferas del debate y que hizo balbucear y ponerse nervioso a Sánchez, quien evidenció que no tiene respuesta ni a la corrupción, ni a la falta de gestión, ni a todas las tropelías que ha cometido a lo largo de estos años", según Moreno, quien ha recalcado que ahora España, como en otras épocas pasadas, "vuelve a necesitar" al PP.