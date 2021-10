Moreno pide a PSOE-A que reconsidere su posición: "Todavía hay posibilidad de acuerdo" sobre el Presupuesto

SEVILLA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha pedido este miércoles al PSOE-A, en el Debate sobre el Estado de la Comunidad, que "reconsidere su posición" y abandone las "amenazas" y la "extrema agresividad" porque todavía hay "posibilidad de acuerdo" sobre el Presupuesto de la comunidad para 2022.

"Sigo pensando que todavía hay posibilidad del acuerdo. A pesar del discurso duro y fuera de lugar, creo que todavía hay margen para el acuerdo con todas las fuerzas y especialmente con el PSOE-A", según ha dicho Moreno en su réplica a la portavoz del Grupo Socialista, Ángeles Férriz, durante el Debate de la Comunidad.

Ha insistido en demandar al PSOE-A que reconsidere su posición y se abstraiga de esa "excitación" en la que está ahora metido. Sin embargo, el presidente no ha evitado expresar que tiene la sensación de que del PSOE-A sólo llegan "excusas, excusas y excusas para no decir lo que no se atreven a decir, que no quieren apoyar los Presupuestos y por eso están mareando la perdiz". De hecho, ha indicado que se está evidenciando con este asunto del Presupuesto que "no hay una posición, una voz o un posicionamiento común por parte del PSOE-A".

"Creo que no quieren apoyar los presupuestos", según ha expresado el presidente de la Junta, quien ha preguntado al PSOE-A por qué no tiene la "valentía de enfrentarse a un debate serio" y decir que, ante un Presupuesto andaluz para la reconstrucción, está dispuesto a dar un ejemplo a la sociedad andaluza y española entendiéndose con el Gobierno autonómico.

"¿Cuál es el problema?", ha preguntado el presidente, quien ha planteado si el problema es que no hay un consenso en el Grupo Socialista o es que por parte de Ferraz "no hay autorización?". "No se cuál es el problema, pero hay un problema y tendrán que solucionarlo lo antes posible", ha dicho.

En caso de no apoyar el Presupuesto de 2022, Moreno ha planteado al PSOE-A cómo va a salir a la calle a decir a los ciudadanos que no apoyan que haya 1.000 millones más para la sanidad pública, 600 millones más para la educación o 250 millones extras en servicios sociales y dependencia. "Piénsenlo señores diputados del PSOE", ha dicho Moreno a la bancada socialista.

Ha aprovechado para recordar que el PP ha apoyado presupuestos de gobiernos socialistas en otras comunidades o en el Ayuntamiento de Sevilla, "porque sabemos anteponer los intereses de los ciudadanos a los particulares".

Moreno ha insistido en trasladar al PSOE-A que, por primera vez, tiene una "oportunidad de oro para mostrarse útil a la sociedad", apoyando unos Presupuestos de la reconstrucción y ha admitido que él ha esperado "pacientemente" al PSOE-A, después de tres años inmerso en debates internos sobre el liderazgo en ese partido.

Asimismo, Moreno se ha visto interrumpido desde los escaños del PSOE-A cuando ha pedido a ese partido que "aclare de una vez por todas quién es el líder, el portavoz y donde está el PSOE". Ha dicho que en este debate hemos tenido la "prueba evidente" de que el PSOE-A es "exactamente el mismo" de siempre, "antiguo, del pasado, limitado y condicionado por 37 años de mala gestión".

Ha reprochado a Férriz su posición "agresiva" durante el debate y que no haya hecho ni una sola propuesta, lo que pone de manifiesto que el PSOE-A "está en transición": "No se en qué transición ni hacia dónde va a ir, pero los ciudadanos le recordaran por que en el peor momento no estuvieron a la altura de la circunstancias".

Moreno ha expresado que lamenta "enormemente que el cambio en el PSOE-A no ha durado ni 90 días". No obstante, lo ha invitado a que en estas semanas que restan, se serene, reflexione y piense en el interés general de los andaluces. "Si quieren llegar a un acuerdo y poner los intereses de Andalucía por encima de cualquier otro interés, van a encontrar a este Gobierno y la mano tendida", ha dicho a los socialistas.

En relación con el asunto de la sanidad, Moreno ha acusado a Férriz de "mentir" sobre la no renovación de contratos a profesionales sanitarios, y ha insistido en reivindicar que 12.000 de 20.000 profesionales sanitarios contratados durante la pandemia del coronavirus van a seguir en sus puestos por el esfuerzo que va a hacer la Junta.

Ha expuesto que no se van a renovar 8.000 contratos que estaban vinculados a una circunstancia de pandemia y a unos fondos del Gobierno central, situaciones que ya no se dan en este momento, y ha preguntado a Férriz si también va a calificar de "insensibles" a los presidentes socialistas que en sus comunidades tampoco han renovado los contratos de profesionales sanitarios.

Respecto al hecho de que la portavoz socialista le haya reprochado los pactos de su Gobierno con Vox, Moreno le ha preguntado si sabe con quién está pactando el Gobierno central del PSOE, con ERC, que quiere la ruptura de España, y con un partido donde hay "exterroristas de ETA" como es Bildu. Le ha planteado si como socialista andaluza se siente "cómoda pactando con ERC o con Bildu" después de tanta "sangre derramada" por el terrorismo de ETA.

Sobre esto último, la portavoz socialista ha dicho a Moreno en su turno de dúplica que "cuando ustedes no tienen absolutamente nada que defender de su gestión y se sienten acorralados, sacan a ETA a pasear": "Le digo que deje los muertos tranquilos, porque nosotros también hemos puesto muchos muertos en la lucha terrorista".