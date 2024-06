Moreno pide "rebelarse" ante la financiación "singular" catalana y liderará la defensa de la igualdad de los españoles

SEVILLA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha iniciado su intervención en el debate general sobre la situación de la comunidad en el Parlamento con un llamamiento a "rebelarse" ante la propuesta de una financiación "singular" para Cataluña haciendo un "frente común" en defensa de la igualdad porque "no podemos retroceder otra vez 40 años atrás".

"Andalucía tiene una responsabilidad histórica por tamaño, población y capacidad económica y debe liderar una respuesta firme y serena en defensa de la igualdad de todos y cada uno de los españoles", ha asegurado al inicio de su comparecencia a petición propia, en el que ha anunciado que defenderá esta posición en la próxima reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y volverá a reclamar la convocatoria de la Conferencia de Presidentes con el mismo mensaje.

El jefe del Ejecutivo ha alertado de que la propuesta de una financiación "singular" para Cataluña supone "subir un peldaño más en la desigualdad" porque se pretende "consagrar que las comunidades con una renta per cápita más alta sean cada vez más ricas y los que tenemos menos recursos y menos renta seamos cada vez más pobres".

"Ese es un discurso que no es asumible en Andalucía. Se consagra que la progresividad fiscal para las personas, que a mí me parece razonable, adecuada y certera, que supone que quien más tiene más paga, no vale para los territorios donde viven las personas que más rentas tienen", ha añadido Moreno, que ha alertado de que este mensaje trasluce la idea de que en otros territorios son "más trajabadores o capaces" que los andaluces, "un mensaje claramente falso e injusto ante el que me revelo y nos debemos revelar absolutamente todos en esta Cámara".

A su juicio, "bajo el eufemismo de la singularidad se nos cuela la desigualdad, porque cuando hablan de singularidad quieren decir privilegio y, por tanto, maltrato a Andalucía".

(((HABRÁ AMPLIACIÓN)