Moreno pide respeto a la pluralidad frente a la "polarización" tras las protestas en el inicio del curso universitario

Protesta de estudiantes en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, donde el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha inaugurado el curso universitarip - ROCÍO RUZ-EUROPA PRESS

SEVILLA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha apelado este martes al respeto a la pluralidad y la diversidad, frente a la "polarización" a la que se encamina la sociedad actual, unas palabras que se han producido tras la protesta de estudiantes que se ha desarrollado en el arranque del curso universitario antes del comienzo del acto solemne, que él ha presidido, en las instalaciones de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla.

La movilización ha reunido a aproximadamente una treintena de estudiantes, en el exterior del edificio del paraninfo de la UPO, que portaban pancartas con mensajes como 'Misión, acabar con la pública' y han alzado gritos en protesta a los "recortes" en sanidad y educación. Los jóvenes han intentado dificultar el paso del profesorado que acudía al edificio del Paraninfo, donde se ha desarrollado el acto solemne de inauguración.

Durante su intervención ya en el acto de inauguración del curso universitario, Juanma Moreno ha comenzado exponiendo que, en un mundo tan "vertiginoso e incierto" como el actual y donde a cada esquina "te aguarda una nueva incertidumbre e inquietud" y que parece por momentos "carente de valores y de sensibilidad, necesitamos más que nunca escuchar la voz sensata, reflexiva y lúcida que emana de la educación superior", "huyendo de posiciones absolutamente intolerantes que no respetan a la mayoría y que no respetan ni a ellos mismos cuando no dejan hablar a otras personas".

"En esta sociedad donde caminamos hacia la bipolaridad, donde todo tiene que ser blanco o negro, afortunadamente hay matices de muchos colores, como los birretes de los doctores, y esos matices son los que muestran la diversidad, la pluralidad y la enorme riqueza que tiene una sociedad moderna como es la nuestra".

En este sentido, el presidente ha considerado que debemos "huir de postulados que nos llevan a elegir entre el blanco y el negro", sino que hay que optar por postulados donde cada uno, "con sus legítimas posiciones, visiones y verdades, tiene que respetar al que no piensa como él, al que no es como él o al que es diferente a él, por muy antagónico que sean esas posiciones".

"Salvaguardar el diálogo, para alejarnos de los populismo y radicalismo, es una clave y una pieza fundamental; el poder dialogar entre los diferentes, con posiciones diferentes y, a veces, de situaciones diferentes", ha sentenciado Juanma Moreno.

Por su parte, el rector de la Universidad Pablo de Olavide, Francisco Oliva, ha afirmado que la concentración que se ha producido "no se corresponde con el templo de la razón y la palabra" que es la institución universitaria.

Según ha detallado la secretaria general de la federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía, Marina Vega, en una nota, las protestas se han realizado en respuesta a los "retrasos en los pagos comprometidos y por el incumplimiento del modelo de financiación y de los compromisos adquiridos con las universidades públicas por parte del Gobierno andaluz".