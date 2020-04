Moreno pide a Sánchez un plan nacional de rescate del sector turístico que evite "hecatombe" en Andalucía

SEVILLA, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha reclamado este domingo al jefe del Ejecutivo español la necesidad de que se ponga en marcha de manera urgente un Plan nacional de rescate de la industria turística.

Así se ha pronunciado Moreno en una rueda de prensa vía telemática desde el Palacio de San Telmo, tras participar en la conferencia de presidentes autonómicos con el jefe del Ejecutivo nacional que se ha vuelto a desarrollar este domingo.

Ha indicado que, sin duda, uno de los sectores económicos que más está sufriendo las consecuencias de esta situación es el turismo, con el que hay que tener mayor sensibilidad y facilitarle más información.

El presidente ha manifestado que si el Ministerio de Trabajo tiene un plan para recuperar la actividad en dos fases, una en verano para determinados sectores productivos, y la otra a finales del presente año, donde se meten espectáculos y el turismo, "no podemos no conocer esa plan": "No se puede hacer una anuncio de ese calado desde el ministerio y que no se sepa nada más", sobre todo, por las consecuencias sobre el sector del turismo, que representa el 13 por ciento del PIB de Andalucía. Ha insistido en que le "inquieta" mucho el anuncio de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, cuando en Andalucía hay provincias cuyo PIB está en un 30 por ciento vinculado al turismo.

Juanma Moreno ha manifestado que ha pedido aclaraciones al presidente sobre dicho plan y que confía en que a lo largo de esta semana haya información.

Moreno ha expuesto que el impacto del coronavirus en la actividad del sector turístico puede suponer unas pérdidas estimadas en torno a 15.000 millones en el peor de los escenarios y que se pierdan 140.000 empleos, una situación que no es asumible si no hay ayudas del Gobierno central y de las autoridades europeas.

Ha señalado que para Andalucía, una potencia turística, sería una calamidad que no podamos progresivamente, con las garantías sanitarias, ir arrancando la actividad en el sector turístico y servicios. "Si por razones científicas y sanitarias no se pudiera este verano, hay que tener un plan de choque, de ayuda y auxilio a ese sector para que no perdamos decenas de miles de puestos de trabajo y suponga una hecatombe en términos económicos para Andalucía", según ha dicho Moreno.

Asimismo, ha indicado que, de momento, dentro de las posibilidades de la Junta, en Andalucía se va a poner en marcha un plan de choque para movilizar hasta 230 millones de euros en ayudas para intentar ofrecer un salvavidas a las empresas que ven como perdida alta que iba a ser, según las previsiones, de récord en Andalucía.

Preguntado sobre si cree que este verano se podrá veranear en la costa andaluza, ha indicado que va a depender de la decisión del Gobierno central y, de momento, no se sabe nada. Ha apuntado que teniendo en cuenta el anuncio de la ministra de Trabajo trasladando la actividad turística a finales de año, hace "presuponer que en este verano no habría actividad turística y, por lo tanto, las playas, probablemente no estarían abiertas".

Ha insistido en que es un asunto aún abierto y que es necesaria mucha información y abordarlo con mucha seriedad y rigor, y ha añadido que si se abrieran las playas, "que nadie piense que va a ser como era antes", ya que va a tener que seguir todo regido por el distanciamiento social, tanto en los aforos de playas como en las instalaciones que suele haber en ellas, como chiringuitos y restaurantes.