Aviso naranja este sábado por calor en Córdoba, Granada y Jaén y amarillo en Almería, Málaga y Sevilla

Varias personas se protegen del sol con sombreros. Archivo. - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este sábado, 18 de julio, aviso naranja por calor en Córdoba, Granada y Jaén, por temperaturas máximas que podrán alcanzar los 40 grados, si bien Almería, Málaga y Sevilla mantendrán aviso amarillo en este sentido. Cádiz y Huelva, por su parte, no registran avisos durante la jornada.

Según consta en la página oficial de la Aemet, consultada por Europa Press, la campiña cordobesa, la Cuenca del Genil (Granada) y el Valle del Guadalquivir y Morena y Condado en Jaén registrarán aviso amarillo por calor entre las 13,00 y las 21,00 horas de este sábado, con máximas que alcanzarán los 40 grados.

Asimismo, la Aemet ha decretado aviso amarillo para las zonas del Valle del Almanzora y Los Vélez, así como Nacimiento y Campo de Tabernas, en Almería, la Sierra de Pedroches y la Subbética cordobesa, Guadix y Baza en Granada, Cazorla y Segura en Jaén, donde los termómetros podrán marcar hasta 39 grados.

En esta misma situación y en el referido tramo horario se encontrarán Antequera y la campiña sevillana, así como la Sierra Norte y la Sierra Sur en Sevilla.

Por su parte, Nevada y Alpujarras (Granada) y la capital y montes en Jaén se encontrarán bajo aviso amarillo entre las 13,00 y las 21,00 horas, esta vez con máximas de 38 grados.

Finalmente, las temperaturas máximas podrán alcanzar los 37 grados, y los 39 en zonas de interior, en Sol y Guadalhorce en Málaga, también bajo aviso amarillo.

Durante la jornada de este sábado los cielos se mantendrán poco nubosos, con intervalos de nubes medias y altas en la mitad suroriental de la comunidad por la tarde. No obstante, se espera nubosidad de evolución diurna en las sierras del nordeste, sin descartar tormentas ocasionales por la tarde que pueden ser secas e ir acompañadas de rachas de viento muy fuertes.

Por su parte, las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios y las máximas registrarán descensos en el extremo oriental y en ascensos en el resto, más acusado en la provincia de Cádiz. Los vientos soplarán flojos de componente oeste, con intervalos moderados por la tarde.