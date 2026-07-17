Sanz insta a la "prudencia" ante la llegada de una "preocupante, intensa y extensa" ola de calor con máximas de 44

El consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz. - ROCIO RUZ / EUROPA PRESS

SEVILLA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha instado este viernes a la "prudencia" ante la llegada de una "preocupante, intensa y extensa" ola de calor con máximas de 44 grados, de la que se espera que el punto álgido se alcance el próximo jueves. Esta ola de calor previsiblemente durará hasta el próximo fin de semana.

A preguntas de los periodistas en un acto de Sevilla, Antonio Sanz ha explicado que las temperaturas extremas de las que avisa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) afectarán a toda Andalucía, con especial incidencia en las zonas de interior y valles. El "peligro" será "importante" hasta el fin de semana que viene, ha insistido el consejero.

Nuevamente, ha pedido a la ciudadanía que, ante cualquier síntoma de alerta (mareos, dolor de cabeza y desorientación), se avise al teléfono de emergencias 112. Desde que se activó el protocolo por altas temperaturas, en Andalucía se han atendido cerca de 1.300 urgencias asociadas al calor.

Se recomiendan durante estos días de altas temperaturas las comidas ligeras, frías y frescas, evitando las copiosas y muy calientes y el consumo de alcohol. EMA aconseja, además, cerrar bien las ventanas, cortinas y persianas más expuestas al sol durante las horas de más calor y usar el ventilador o el aire acondicionado. Si no se dispone de estos aparatos, lo más aconsejable es permanecer en las habitaciones más frescas de la casa, así como tomar baños o refrescarse la piel con toallas húmedas.

Hay que evitar salir a la calle en las horas centrales del día, y cuando haya que hacerlo se debe usar protección solar, sombrero o gorra y gafas de sol homologadas para protegernos del sol. Es mejor vestir con ropas claras y de tejidos ligeros y llevar siempre una botella de agua, también en los desplazamientos en coche, para permanecer hidratados.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este viernes aviso naranja por calor en Málaga, con temperaturas que podrían alcanzar los 39 grados e incluso llegar a los 40 localmente en Sol y Guadalhorce, mientras que deja aviso amarillo en el resto de provincias andaluzas salvo Huelva. Según consta en la página oficial de la Aemet, consultada por Europa Press, el referido municipio malagueño se encontrará bajo aviso naranja entre las 13,00 y las 21,00 horas.

Por su parte, en la referida franja horario permanecerá en aviso amarillo la campiña cordobesa, con máximas de 39 grados que localmente también podrían alcanzar los 40 de forma puntual. Además, también bajo aviso amarillo entre las 13,00 y las 21,00 horas estarán el Valle del Almanzora y Los Vélez, así como Nacimiento y Campo de Tabernas (Almería), la Cuenca del Genil y las comarcas de Guadix y Baza (Granada), además de Morena y Condado (Jaén), y Ronda en Málaga, donde las temperaturas máximas podrán alcanzar los 39 grados.

Asimismo, la Aemet ha decretado aviso amarillo en Grazalema (Cádiz), las campiñas de Cádiz y Sevilla, en Nevada y Alpujarras (Granada), en las comarcas jiennenses de Cazorla y Segura y el Valle del Guadalquivir, en Antequera (Málaga) y en la Sierra Sur de Sevilla, donde los termómetros alcanzarán los 38 grados.

Por último, la Axarquía malagueña permanecerá igualmente bajo aviso amarillo entre las 13,00 y las 21,00 horas, con temperaturas máximas previstas de hasta 37 grados. No obstante, estas temperaturas se esperan en el interior, concreta la Aemet.