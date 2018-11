Moreno (PP-A) asegura que las elecciones serán un "referéndum para acabar con 40 años de mala gestión socialista"

Publicado 13/11/2018 22:01:17 CET

MOTRIL (GRANADA), 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP-A y candidato a la Presidencia de la Junta, Juanma Moreno, ha asegurado que los próximos comicios electorales del 2 de diciembre no serán "unas elecciones más" sino un "referéndum" para que la gente decida si "acabar o no" con 40 años de "mala" gestión socialista y decir "basta ya" al PSOE.

Así lo ha manifestado en un acto en Motril (Granada) en el que ha recordado que quedan 48 horas para el comienzo de la campaña electoral en la que el PP está "rozando el hacer historia" y se ha erigido como el "único cambio real" posible en Andalucía mencionando a Mariano Rajoy como quien "levantó España".

"El PSOE no está haciendo campaña porque no tiene interés en hacerla", ha continuado el presidente del PP-A, quien ha preguntado "dónde está la candidata del PSOE" criticando que "los socialistas tienen interiorizado que no va a cambiar nada, que éste es su cortijo, en el que pueden hacer lo que quieran".

Ha criticado, asimismo, que los nuevos partidos que llegaron para "revitalizar" la política no son una alternativa de cambio ya que "apoyan al PSOE" como lo hizo el Partido Andalucista, Ciudadanos o "ahora Podemos en el Gobierno Central". "¿De qué les sirvió a los votantes de Ciudadanos, algunos de ellos anteriormente del PP, confiar en este partido? Sólo ha servido para dar carta blanca a los socialistas en Andalucía", ha agregado Moreno.

"Hay socialismo inoperante por todos sitios, desde el Ayuntamiento de Motril o Granada hasta la Junta y en Moncloa", ha continuado el popular cuestionando un presidente del Gobierno que "negocia con independentistas, que hace concesiones como los acercamientos a las cárceles a personas que intentaron vulnerar la integridad de España y que, como se ha sabido hoy, que vota en contra de los símbolos que representan a España y todos los españoles". Para Moreno, la victoria en Andalucía también servirá para "echar a Pedro Sánchez de la Moncloa" con Pablo Iglesias como "vicepresidente en la sombra".

Durante la mañana de este martes, el presidente del PP-A ha tenido un acto en Almería en el que, según ha contado durante su intervención en Motril, una mujer le ha asegurado que "va a traicionar al PSOE que siempre ha votado porque está harta de mentiras" una "realidad", ha continuado, que "se vive día a día desde Ayamonte hasta Pulpí".

"GARANTÍA DE CAMBIO"

Tras las elecciones del 2 de diciembre, la conformación del nuevo Parlamento andaluz será el 27 del mismo mes y el nuevo presidente será investido entre el 11 y el 13 de enero, según Juanma Moreno, quien ha reiterado su compromiso de "eliminar" el impuesto de sucesiones en el primer consejo de Gobierno, como ya lo dijera hace dos años.

"Sacar la potencialidad" que tiene Andalucía e igualar la fiscalidad a otras comunidades como Madrid para atraer inversores será otro de los objetivos que ha anunciado Juanma Moreno junto con la reducción del impuesto de las hipotecas y la creación en cuatro años de 600.000 puestos de trabajo: "Andalucía se tiene que convertir en la locomotora de España", ha agregado el presidente del PP-A.

Juanma Moreno ha cerrado el acto recordando y dando su pésame y el de todo el Partido Popular a las familias de los tres trabajadores fallecidos este lunes en Guadix (Granada) en la explosión de una pirotécnica: "Estarán pasando la peor de las noches".

Al acto también han acudido la número uno del PP por Granada al Parlamento, Marifran Carazo; el diputado nacional Carlos Rojas; la candidata a la alcaldía del municipio de Motril Luisa García Chamorro, y el presidente del PP de Granada y candidato a la alcaldía de la capital, Sebastián Pérez.

Pérez ha señalado que 40 años "son una eternidad" y ha animado a los andaluces a "mostar al mundo que es una tierra de oportunidades". Carazo, al igual que Moreno, ha detallado los "incumplimientos históricos" que el gobierno socialista de la Junta de Andalucía mantiene con la Costa Tropical "como las deficiencias que "arrastra" el hospital comarcal de Motril, con falta de personal médico, las conducciones de Rules o el Polígono Industrial del Puerto".