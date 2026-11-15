Moreno (PP-A) pide utilizar el "instrumento demoledor" del voto para "salvar España de un mal gobierno"

El presidente del PP-A, Juanma Moreno, interviene en el mitin celebrado en Granada. - Álex Cámara - Europa Press

GRANADA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Andalucía y presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha apelado este domingo a la movilización en las elecciones del 29 de noviembre para "salvar España de un mal gobierno" que ha colocado al país "en una situación tremendamente compleja, difícil y absolutamente angustiosa".

"No son unas elecciones cualquiera, son unas elecciones históricas. No se trata de ganar unas elecciones, se trata de ganar un país", ha afirmado en un mitin en Granada, en el que también han intervenido el secretario general del PP granadino y candidato al Congreso, Jorge Saavedra; el presidente provincial del partido, Francis Rodríguez, y la alcaldesa de la capital, Marifran Carazo.

Ha defendido que los comicios sirven para "hacer balance" y "premiar a aquellos gestores que lo hacen razonablemente bien, pero también sirve para castigar y censurar a aquellos que lo hacen mal". En este punto, ha lamentado que los responsables del Gobierno central dedican "el diez por ciento a la gestión" y el resto "a la propaganda".

Tras considerar que "hacen una cosa muy buena para ellos, que es tapar las cosas", Moreno ha pedido no olvidar "lo que ha pasado a lo largo de estos ocho años", incluidas cuestiones "muy graves".

En primer lugar, ha aludido al "absoluto abandono" que sufre Ceuta tras la entrada de miles de personas inmigrantes. "El 29 de noviembre hay muchas razones para castigar al sanchismo, pero una de ellas, importante, porque se ha vulnerado la integridad territorial de nuestro país, es que cuando cojamos la papeleta, pensemos en esos españoles abandonados en la ciudad de Ceuta", ha apostillado.

Junto a ello, Moreno ha afeado que la legislatura "empezó con una claudicación del Estado de derecho al independentismo" con la Ley de Amnistía, así como la actitud ante catástrofes como la DANA en Valencia, donde "no se mira a colores políticos" ni "a quien gestiona los intereses en una provincia", sino que "uno se levanta del sillón y va a auxiliar a tus compatriotas", algo que ha echado en falta en el presidente del Gobierno.

CASTIGO

Igualmente, ha criticado el "castigo" en materia de capacidad eléctrica a Andalucía, donde "se invierte un 40 por ciento menos por habitante". Un panorama que dificulta la llegada de inversiones industriales y en el que también ha enmarcado el apagón eléctrico que sufrió todo el país sin que se asumieran responsabilidades.

A ello ha sumado los numerosos proyectos pendientes en la comunidad, entre los que ha citado correspondientes a la provincia de Granada, como las conducciones de la presa de Rules o esa "conexión ferroviaria que ha sido sacada sacada de los planes europeos" en Motril y que va a tener la oportunidad de analizar esta tarde en un encuentro sectorial con empresarios en esta ciudad.

También ha echado en falta un apoyo a los agricultores y ha garantizado que tendrán "todo el respaldo" con "un gobierno que sí cree en el sector primario", como el que liderará Alberto Núñez Feijóo.

El presidente 'popular' se ha detenido en el Corredor Sur de la Alta Velocidad, "completamente abandonado" por el Ejecutivo central. Así, pese a que, tras el accidente de Adamuz, reclamó "auditar" y no hubo respuesta. "Pedimos que hubiera primero una investigación, segundo se asumieran responsabilidades y tercero una alternativa. Nada se hizo", ha dicho.

Al hilo, ha añadido que, "tristemente", ha sucedido "otro accidente con 69 víctimas" y en un escenario con "una investigación judicial para saber si ha habido mordidas en las inversiones que se están haciendo y se hicieron en materia de seguridad". Y se ha comprometido a "no parar" hasta saber "toda la verdad" y "hasta que los que sean responsables".

Algo que "merecen las víctimas" y que es necesario para "evitar que vuelva a ocurrir" y para "generar confianza en el ferrocarril". "Pero solo se puede generar esa confianza con un cambio de gobierno", ha asegurado.

Por ello, ha solicitado el voto para el PP en unos comicios "tremendamente importantes", en los que "hay que castigar electoralmente a tanta corrupción", "machismo" y "cinismo" cuando "dan lecciones" sobre la defensa de los servicios públicos.

"NO EXISTE EL PSOE, SINO EL SANCHISMO"

Se ha dirigido a quienes puedan estar meditando a quién votar y, expresamente, a quienes antes hubieran apoyado al PSOE. "Por mucho vínculo afectivo y emocional que uno tenga, aquí no existe el Partido Socialista, aquí existe el Sanchismo. Y no tiene un pase, no aguanta ni un minuto más en España. Nos estamos jugando el presente y el futuro de nosotros, de nuestros hijos y de nuestros nietos", ha subrayado.

A su juicio, un nuevo gobierno de Sánchez supondría "cuatro años más de incompetencia" y "de falta de calidad democrática", por lo que ha señalado la necesidad de "cambiar el país" y que "solo se hacer desde el Partido Popular con Alberto Núñez Feijóo".

Con ese objetivo, ha garantizado que seguirá haciendo "los kilómetros que haga falta hacer y el esfuerzo que haga falta hacer" en esta campaña. "El único instrumento que yo noto que le tiemblan las piernas es un instrumento demoledor que se llama voto", ha recalcado, no sin animar a salir votar "para poner un gobierno de ilusión, de esperanza, de gestión al frente" de España.

"Y, si, como yo estoy absolutamente convencido que va a pasar, Alberto Núñez Feijóo es presidente del gobierno de España, que nadie piense que yo voy a bajar el límite de exigencias. Voy a reivindicar lo que nos corresponde como andaluces, sea Alberto, sea del PP o sea quien sea. Voy a pelear para que las cosas se hagan bien, para que se apueste por Andalucía y hagamos una España distinta", ha manifestado el presidente del PP-A.