Moreno dice que el 29N "va de más democracia, más gestión, más honestidad o de más corrupción y más insensibilidad"

1133944.1.260.149.20261114200351 El presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, en un acto en Torremolinos (Málaga). - PP ANDALUCÍA

TORREMOLINOS (MÁLAGA), 14 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, ha asegurado que los próximos comicios del 29 de noviembre "no van de rojo o de azul" sino que "esto va de más democracia, de más gestión, de más honestidad o de más corrupción, de más insensibilidad y de menos capacidad de gestión", por lo que ha asegurado que es "un voto histórico". "De esto van estas elecciones, de más futuro o más pasado; y nos la jugamos", ha apostillado.

"Este es un voto histórico, voto patriótico, voto útil, voto necesario; llámenlo como quieran, pero cojan la papeleta del PP, porque nos jugamos la vida, nos jugamos nuestro futuro el próximo 29 de noviembre", ha dicho en un acto en Torremolinos (Málaga), junto al vicesecretario de Política Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP y candidato al Congreso por Málaga, Elías Bendodo, la presidenta del PP provincial, Patricia Navarro, y la candidata al Senado y presidenta local, Margarita del Cid.

Ha considerado que es un voto histórico "porque tenemos la gran oportunidad de poner un gobierno normal en España; un gobierno que se preocupe de los ciudadanos en gestiones, que respete las instituciones y que respete a las personas vulnerables". "Un gobierno que nos proteja cuando tengamos algún problema, honesto; y eso sólo lo puede hacer el PP y Alberto Núñez Feijóo. No hay otra alternativa", ha asegurado.

El presidente del PP-A ha indicado que frente a estos ocho años de un gobierno "que no muestra la menor sensibilidad por las personas que sufren" y que es "claramente insensible, que no tiene capacidad de gestión, que ha empeorado nuestros servicios públicos"; el 29 de noviembre hay que "salir a votar, todos".

Moreno se ha dirigido "a todos los que llevan durante estos ocho años nos llevan diciendo que esto no sirve, esto no funciona, que no podemos seguir así, no podemos continuar soportando este gobierno" y les ha dicho que "ha llegado la oportunidad y esta oportunidad en términos democráticos no la podemos desaprovechar".

Ha preguntado "qué sucedería en España si tuviéramos cuatro años más de sanchismo" y ha advertido de que si Sánchez "sale avalado de las urnas, si sale reforzado del 29 de noviembre, no va a haber respeto institucional ninguno".

"Y no solamente eso, apretémonos los machos con las curvas que van a venir; nos van a meter más impuestos, más concesiones al independentismo, más maltrato a Andalucía y a Málaga, más problemas para los ciudadanos, más empobrecimiento de las clases medias y trabajadoras", ha criticado, por lo que ha incidido en que hay una "responsabilidad histórica".

Para Moreno, "el PSOE ha ido desapareciendo y ha aparecido el sanchismo" y ha instado a acabar con el "muro enorme" construido por Sánchez "para diferenciar a españoles, de manera que los buenos españoles son aquellos que apoyan al señor Sánchez y los malos somos todos aquellos que no".

Pero también ha dicho que ese muro ha servido "para tapar su vergüenza y para hacer olvidar las cosas", punto en el que ha recordado que en estos ocho años "a todos los que tuvieron la poca vergüenza de vulnerar el Estatuto de Cataluña y la Constitución, a todos aquellos que dieron un golpe de Estado, a todos y cada uno de ellos que malversaron y atacaron el marco de convivencia lo has sacado de la cárcel a través de una ley de amnistía".

También ha recordado que hubo "un ministro de Fomento, secretario de Organización --del PSOE--, su amigo del alma, su hombre de confianza, la persona en la que él depositaba toda la confianza" que está "metido en la cárcel y con sentencia" y ha afeado que un partido "que habla tanto de la igualdad, del feminismo haya permitido que en su organización y en su gobierno se hablara de las mujeres y se las tratara como pura mercancía, lo cual es vomitivo".

Asimismo, se ha referido a otros momentos, como el apagón y a la llegada masiva de migrantes a Ceuta, y ha criticado que cuando "se invade la integridad territorial de nuestro país, él --Sánchez-- con todo el desparpajo del mundo hace una playlist, coge el Falcon y se tira 30 días de vacaciones".

También ha aludido a los dos accidentes de ferroviario y ha afeado a Sánchez tener "el descaro de que no había pasado ni siquiera 15 días, que todavía están los familiares velando esos cadáveres para ponerse una camiseta roja, ponerse a bailar y olvidar a esas víctimas, sin ni siquiera tener la dignidad de ir a verlas e ir a los funerales". "Es su responsabilidad como presidente de todos los españoles", ha interpelado.

Ha criticado también han sido "ocho años de gobierno de un presidente que nos ha empobrecido" y que "nos ha freído a impuestos", al tiempo que ha preguntado "cómo puede pedir explicaciones quien ha tenido la responsabilidad, la capacidad y los recursos y ha sido incapaz de resolver el problema de la vivienda; y no solo eso, sino de generar un problema mayor a todos los españoles".

Por esto, para Moreno, "esto va de más libertad, democracia, riqueza, progreso, bienestar, honestidad o de dar pasos atrás", instando a "derrocar al Gobierno como se deben hacer las cosas, a través de la democracia". "España y los españoles no se merece este gobierno", ha concluido.

Por su parte, Bendodo ha dicho que "no todo está hecho ni todo ganado y no hay que fiarse un pelo de esta gente que si pueden hacer trampas la van a hacer". "Imaginaos de una persona que es capaz de hacerle trampas a su propia gente, ¿no le haría trampa al conjunto de los españoles?", ha aseverado.

Según ha explicado, el reto "ya no es que el PP le gane las elecciones al PSOE, que también, que le ganemos a este nefasto Gobierno es muy importante", sino que ha advertido de que "no solo se lo juega el PP, se lo juega España, Andalucía y Málaga".

"Sánchez ha manoseado todas las instituciones, ha metido mano en todo y ha arrastrado nuestra democracia y ha arrastrado la marca España por el suelo", ha lamentado, por lo que ha alertado de que "si él se ve legitimado cuatro años más, va a ser capaz de hacer todo y pondrá en riesgo todos estos años de convivencia pacífica que hemos tenido los españoles y que él ha intentado cargarse con el muro".

"Eso es lo que nos jugamos el próximo 29 de noviembre, la España del futuro o una España oscura", ha insistido el dirigente del PP, quien ha apelado a los jóvenes y ha recordado que "los grandes cambios en España los consiguió la juventud española", poniendo como ejemplo a Moreno, del que ha destacado que "ha conseguido devolvernos el orgullo de ser andaluces".