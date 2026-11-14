Moreno: "Si el Gobierno pretende que olvidemos 115 fallecidos" en accidentes de tren "están muy equivocados"

El presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, en un acto en Benalmádena (Málaga). - ALEX ZEA - EUROPA PRESS

BENALMÁDENA (MÁLAGA), 14 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, ha instado de cara a las próximas elecciones generales a tener "muy presente la dignidad, el respeto y la justicia hacia las víctimas" de los accidente de tren que han afectado a Andalucía. "Si el Gobierno socialista pretende que olvidemos a esas 115 personas que han perdido la vida, a sus respectivas familias, a decenas de personas que han quedado con graves traumatismos físicos y psicológicos, estáis muy equivocados", ha dicho.

"Voy a remover Roma con Santiago para que se sepa la verdad", ha asegurado Moreno en un acto en Benalmádena (Málaga), junto al presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas; y el vicesecretario de Política Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP y candidato por Málaga, Elías Bendodo; en el que ha recordado que el próximo 29 de noviembre "toca evaluar al Gobierno de Sánchez".

Moreno se ha referido a la investigación para comprobar si los fondos europeos "se han dedicado a sustituir el sistema de seguridad obsoleto LZB por un sistema que tiene toda Europa y, por cierto, toda España menos el Corredor Sur" y ha lamentado que "hasta ese nivel ha llegado la corrupción en nuestro país y en España".

Para el presidente del PP-A, "eso ya solo debería merecer el reproche y por tanto el castigo electoral mayoritario del conjunto de los ciudadanos" y ha incidido en que "no es normal ni podemos asumir con normalidad que ocurra dos accidentes en el corredor ferroviario que une Madrid con Andalucía, dos en la alta velocidad, no es normal que España sea el país del mundo con el mayor índice de mortalidad por accidente ferroviario".

"Ahí han pasado cosas, ahí ha habido negligencia y ha habido deficiencia", ha incidido el presidente del PP-A, quien ha considerado que cuando ocurrió el accidente de Adamuz ya tenía que haber dimitido el ministro Óscar Puente y "ya tenían que haber empezado a analizar qué problemas había".

Además, ha dicho que cuando las organizaciones sindicales ferroviarias avisaban de que en este corredor "había una incidencia cada dos días durante nueve meses, la responsabilidad de un gobierno hubiera sido revisarla, garantizar la seguridad".

"Y no lo hicieron. Cuando uno no asume responsabilidades, cuando uno no observa dónde están los problemas, cuando uno mira para otro lado, ocurre lo que ha ocurrido. Por eso hemos tenido este trágico accidente", ha expresado, al tiempo que ha lamentado que Andalucía siga incomunicada con Madrid y al "impacto económico millonario" de esta situación.

Por eso, ha apelado a que "a la hora de llegar al día 29 de noviembre, tengamos en cuenta a las víctimas". "No se trata de utilizarla ni mucho menos", ha considerado Moreno, quien ha insistido en querer "saber la verdad", punto en el que ha destacado la "sensibilidad" de haber hablado con las familias, mientras "otros no la han tenido"; y de haber asistido a los funerales, "lo que otros podrían haber hecho".

Así, se ha referido al sufrimiento de las familias y ha asegurado: "Mientras sea el presidente de la Junta de Andalucía, mientras me quede aliento después de ver lo que yo he visto voy a remover Roma con Santiago para que se sepa la verdad, para que esas personas tienen el derecho a saber qué pasó, por qué tuvieron un accidente, por qué perdieron un ser querido. Tienen todo el derecho a saberlo y también nosotros para que no vuelva a pasar nunca más".

Además, ha lamentado que "podía haberle pasado a cualquiera" y ha insistido en "evitar que vuelva a pasar". "Y si hay responsables, que paguen como tienen que pagar, porque para eso también está la justicia", ha apostillado.