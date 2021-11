Moreno, sobre el presupuesto: "Vamos a agotar hasta el último minuto y llamando a las puertas de todos los grupos"

Nieto pide al PSOE poner fecha para reunirse con Hacienda y pide a Vox "no bajarse del barco"

SEVILLA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha insistido este jueves en que va a dialogar "hasta la extenuación" con el objetivo de poder sacar adelante los presupuestos andaluces para 2022, agotando "hasta el último minuto y último plazo" y "llamando a las puertas de todos los grupos.

Durante su intervención en la sesión de control al gobierno en el Pleno del Parlamento andaluz ante las preguntas sobre la recuperación de la región del portavoz popular, José Antonio Nieto, Moreno ha rechazado poner "vetos" ante la negociación, afirmando que el propio PP ha sido "víctima de esos vetos durante demasiado tiempo y de los cordones sanitarios que ponen algunos para quienes no piensan como ellos". "Creemos en un diálogo multilateral y que no permita vetos mutuos, algo que me parece no solo ingenuo, sino también improcedente e improductivo en estos momentos".

Por todo ello, ha dejado claro que se va a agotar "hasta el último minuto, hasta el ultimo plazo, para sacar las cuentas, llamando a las puertas de todos los grupos". Moreno insiste en que Andalucía necesita aprobar estas cuentas públicas "expansivas" y pide a los grupos que "se aclaren porque trasladan confusión pública a los ciudadanos y falta de interés por los asuntos de los andaluces.

Moreno reitera su "mano tendida" e insiste en el diálogo para poner en marcha estas cuentas, "un potente instrumento para dejar atrás las consecuencias de la pandemia". "Espero que estén a la altura de las circunstancias porque de lo contrario no será este gobierno quien les juzgue sino los andaluces", sentencia.

Para Moreno, "se trata de unos presupuestos pragmáticos y realistas", por lo que se pregunta "quién se puede negar en estos momentos tan excepcionales" a decir no a que salgan adelante, más allá de la "política ideológica y de la confrontación".

Así, detalla que las cuentas cuentan con 5.900 millones de fondos europeos y que se centran especialmente en el refuerzo de los servicios públicos esenciales, con un "esfuerzo inversor como nunca se había vivido". "El Producto Interior Bruto podría crecer un siete por ciento y favorecer la creación de 135.000 puestos", ha sentenciado.

"NUEVAS PLAGAS"

De su lado, Nieto ha pedido al PSOE que ponga fecha para la quinta reunión con el consejero de Hacienda, Juan Bravo, para abordar el avance de los presupuestos. "Pongánse a trabajar", ha espetado, tras calificar las propuestas realizadas por los socialistas para el acuerdo sobre los presupuestos como una "lista de deseos larga, donde no se concreta de dónde salen los fondos" para actuaciones como un plan de equiparación progresiva salarial para el personal sanitario y educativo o la recuperación de la presencialidad en la atención primaria, algo que Nieto asegura que ya se da. "Con el PSOE lo hemos intentado muchas veces y lo hemos conseguido muy pocas", ha afirmado.

Nieto, que ha pedido "seriedad y rigor", insta a los grupos a "ponerse las pilas", añadiendo que aún "queda tiempo". En este marco, también ha tenido palabras para Vox, quienes han sido sus "socios preferentes" y quien piden "seguir dialogando y trabajando" juntos "sin ningún tipo de pudor, sin esconderlo y sin que nadie nos tenga que decir nada". "No entendemos que se bajen del barco. Estamos a 11 de noviembre y aún no sabemos qué parte del presupuesto no le gusta a Vox. Si los presupuestos anteriores aprobados eran importantes, este es vital para el futuro de Andalucía", ha concluido.

El diputado ha afirmado que el año termina "con muchas esperanzas para que Andalucía salga con fuerzas de esta crisis de la Covid". "Se cumplirán tres años de que los andaluces votaron un cambio rotundo para Andalucía, un tiempo en el que la región ha sido ejemplo de estabilidad, de diálogo, de buen trabajo", ha aseverado.

Nieto pone en valor la labor realizada por el gobierno de Moreno, "un trabajo diario, desde que amanece hasta que se va el sol, de forma discreta, ordenada y constante". "Se ha hecho bien y eso está permitiendo que Andalucía hoy esté en buenas condiciones para luchar contra otras plagas que puedan llegar, como nuevos impuestos o la subida disparatada de precios de elementos esenciales, perjudicando siempre a Andalucía", ha advertido.