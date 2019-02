Moreno promete quitar en 2019 el impuesto de sucesiones y Vox critica escudarse en la "herencia"

Actualizado 21/02/2019 12:50:59 CET

SEVILLA, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha garantizado este jueves ante el Pleno del Parlamento que el impuesto de sucesiones y donaciones (ISD) se eliminará en el presente año, mientras que Vox le ha afeado que se escude en la "herencia recibida" para que las medidas en materia de creación de empleo o de bajada de impuestos a las que se comprometió en los primeros cien días no se estén materializando ya.

En la sesión de control del Pleno de la Cámara, Moreno ha respondido a una pregunta del portavoz parlamentario de Vox, Alejandro Hernández, sobre "imposibilidad de bajar impuestos", en la que éste ha criticado que, por las declaraciones de los últimos días de varios miembros del Consejo de Gobierno, se está viendo que van a existir "retrasos" en cuanto a la aplicación de las medidas que anunciaron. "No sabemos si esas medidas están sometidas a una condición suspensiva o a una condición resolutoria", ha indicado Hernández, quien se ha referido especialmente a las medidas para crear empleo o de bajada de impuestos.

El presidente ha querido dejar claro que bajar impuestos es un "objetivo primordial e irrenunciable" de su Gobierno, porque "está en nuestro ADN y es una parte sustancial de la estrategia económica" del Gobierno. Ha señalado que Andalucía tiene que ser más atractiva a la inversión y se tiene que reducir la "excesiva presión fiscal" de las últimas cuatro décadas.

Ha trasladado al portavoz de Vox que tengan la "completa seguridad de que se van a bajar impuestos" y de que el ISD, altamente "lesivo" para los intereses de los andaluces, "a lo largo de este año pasará a la historia fiscal de Andalucía", porque se va a bonificar al 99 por ciento.

Asimismo, el presidente ha querido dejar claro que antes de poner en marcha las políticas que van a incidir de manera especial en la economía y en el ámbito fiscal, hay que saber de "dónde partimos, porque han sido cuatro décadas de gobiernos socialistas, para marcar el rumbo hacia dónde vamos".

Ha señalado que, en modo alguno, se han encontrado facilidades desde el punto de vista financiero y económico para tomar buenas decisiones, porque por ejemplo, en los últimos tres años se han tenido que afrontar pagos por importe de 500 millones por sentencias judiciales, mientras que quedan pendientes otros 165 millones que hay que pagar de una sentencia relacionada con el Metro de Sevilla. Ha indicado que si se dispusiera de esas cantidades, se permitiría "bajar mucho más" los impuestos.

Ha insistido en que teniendo una información veraz y con un diagnóstico certero y riguroso, tomarán las decisiones oportunas, que acierten con el objetivo de crear empleo y bajar los impuestos a los andaluces.

"Tengan la absoluta seguridad de que este Gobierno cumplirá su palabra", según ha sentenciado Moreno, que ha defendido la "intensa y rigurosa actividad" de su Ejecutivo en cuatro semanas, que ha servido para dar respuesta a preocupaciones de los andaluces.

Por su parte, Hernández ha indicado que el nuevo Gobierno no puede escudarse en la "herencia recibida" para no empezar a adoptar medidas comprometidas para los primeros cien días, sobre todo, porque ya deberían tener un conocimiento de la situación, aunque fuera someramente. Ha apuntado además que el PP-A también tiene "cierta corresponsabilidad" por la situación de la que ahora se queja, puesto que se pone de manifiesto que no ejerció la labor de oposición de "la manera rigurosa que hubiera sido exigible".

Ha insistido en que es un "mal comienzo" que nos comprometamos a algo y "lo primero que hagamos es que lo que acabo de decir ya no vale, porque lo que me he encontrado es peor de lo que esperaba". "No es lo riguroso ni lo deseable", ha indicado Hernández, quien ha advertido de que su grupo estará "muy atento" y exigirá al Gobierno que cumpla con sus objetivos para los primeros cien días de Gobierno.