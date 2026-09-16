Moreno promete hablar de Ceuta pese al intento de veto de la izquierda: "El de Andalucía va a ser también su Parlamento"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en la primera jornada del Pleno del Parlamento andaluz. - María José López - Europa Press

SEVILLA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha defendido que van a hablar de Ceuta durante la presente legislatura tras el rechazo de los grupos de la oposición a la tramitación de una proposición no de ley del Grupo Popular y de una parte de otra del grupo Vox sobre la crisis migratoria en Ceuta.

"Ya le anticipo que vamos a hablar mucho de Ceuta, porque este va a ser su Parlamento también. Porque somos también hermanos de los ceutíes, y va a ser su Parlamento", ha subrayado este miércoles durante la sesión de control al Gobierno en el Parlamento andaluz.

En esta línea, Moreno ha lamentado la postura de los grupos de la oposición frente a las movilizaciones ciudadanas convocadas en apoyo a la ciudad autónomas, especialmente la posición por parte del PSOE.

"Intenten disfrazarlo como usted quiera, ustedes dirán que todas las movilizaciones eran los fascistas que se habían salido a la calle y todas esas cosas. Pero eso es no atender a la realidad y engañarse a uno mismo", ha aseverado.

A estas críticas a la oposición se ha unido el portavoz del grupo parlamentario popular, Toni Martín, quien ha acusado a los partidos de izquierdas de "amordazar" a la cámara andaluza para no debatir sobre la situación en Ceuta.

"Lo que ustedes han acordado es que no se pueda debatir. Vergüenza debería de darle, señoría, vergüenza debería de darle. Váyanse ustedes al País Vasco o al Parlamento catalán a decir allí de lo que se puede hablar", ha remarcado.

En esta línea, Martín ha extendido sus críticas a la oposición por sus "ataques" a la gestión de la Junta de Andalucía. "Han hecho de la mentira una especie de programa de gobierno, señorías. Ya no les creen ni los suyos", ha señalado en referencia al apoyo de algunos alcaldes del PSOE-A a las movilizaciones en apoyo a Ceuta del pasado 2 de septiembre.

Frente a estos ataques, el portavoz del grupo popular ha defendido a sus diputados como "soporte" del ejecutivo andaluz para que la comunidad "siga avanzando desde el diálogo, el acuerdo y la estabilidad".