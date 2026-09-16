PP-A acusa a PSOE, Adelante y Por Andalucía de "amordazar" al Parlamento para no debatir sobre Ceuta

El portavoz del grupo parlamentario popular, Toni Martín, durante la ronda de ruedas de prensa de portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Andalucía. A 16 de septiembre de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). Los portavoces de los grupo - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP-A ha insistido este miércoles en acusar a PSOE-A, Adelante Andalucía y Por Andalucía de querer "amordazar y maniatar" al Parlamento autonómico para que no se debate sobre la defensa de Ceuta y de la integridad territorial de España.

En rueda de prensa, el portavoz del grupo del PP-A, Toni Martín, se ha vuelto a referir al hecho de que en la jornada de este jueves, en el Pleno del Parlamento, no se pueda debatir finalmente una proposición no de ley de su grupo sobre la crisis migratoria de Ceuta, ya que, la pasada semana, PSOE-A, Adelante Andalucía y Por Andalucía impidieran con sus votos en la Junta de Portavoces su tramitación, en aplicación del artículo 171 del Reglamento del Parlamento por verse afectadas competencias del Gobierno central.

Para Toni Martín, los tres grupos de la izquierda unieron sus votos para cumplir un "deseo" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como es que el Parlamento andaluz no pueda debatir "en defensa de Ceuta, de los Ceutíes y de la integridad territorial de España".

Ha manifestado que un tercio de la Cámara, en referencia a los escaños que suman los tres grupos de izquierda, "impone" a la mayoría de 68 diputados --los que suman PP-A y Vox, socios en la Junta-- lo que se puede o no debatir.

"Los tres partidos del sanchismo, con el esparadrapo en la mano, para amordazar y para maniatar a este Parlamento, y luego se llamarán demócratas y andalucistas; pues vergüenza debería darles esta actitud", ha agregado el portavoz del PP-A.

"Me parece de una torpeza supina y supone enseñar lo que de verdad uno es, que es alguien que no cree en el Parlamento ni en la democracia", ha indicado.

Para Martín, los miembros de PSOE-A, Adelante y Por Andalucía han demostrado que son "antiandaluces, antidemócratas y antiparlamentarios".

No obstante, el Pleno del Parlamento sí acogerá mañana el debate de una proposición no de ley de Vox sobre Ceuta, después de que fueran suprimidos los puntos relativos a competencias del estado.