Maíllo afea a Moreno su "cambio de lenguaje" al hablar de "invasión" en Ceuta y que "compre la agenda ultra" de Vox

El portavoz del grupo Por Andalucía, Antonio Maíllo, en rueda de prensa en el Parlamento andaluz. - JOAQUÍN CORCHERO/EUROPA PRESS

SEVILLA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo parlamentario Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha criticado este miércoles el "cambio de lenguaje" que, en su opinión, se ha evidenciado por parte del presidente de la Junta y del PP-A, Juanma Moreno, en relación a la crisis en Ceuta, hablando de "invasión" de inmigrantes entre los que figuran menores de edad, al tiempo que ha lamentado que el dirigente andaluz haya "comprado toda la agenda ultra" de su socio de gobierno en esta legislatura, Vox.

Son ideas que el portavoz de Por Andalucía ha compartido en una rueda de prensa en el Parlamento unas horas antes de que comience el primer Pleno ordinario del nuevo curso político, al inicio de una legislatura que Maíllo ha dicho que espera que venga "con músculo", y en la que su grupo parlamentario va a "desarrollar todas las acciones de fiscalización" en relación al Gobierno del PP-A y Vox, del que ha señalado que no le gustan "las actuaciones que está adoptando".

El también coordinador federal de IU ha aludido a la proposición no de ley (PNL) que Vox defenderá este jueves en el Pleno del Parlamento, relativa a la crisis en Ceuta, y de cuyo texto original se han suprimido cinco puntos por aplicación del artículo 171 del Reglamento, que regula las iniciativas que incluyen propuestas de resolución sobre materias de competencia exclusiva del Estado o de la administración local.

Maíllo ha subrayado que, con esta PNL, "se va a hablar de Ceuta" en el Parlamento andaluz, pero de lo que "no se va a hablar" es "de discursos de odio y de discriminación", ha añadido antes de apostillar que espera también que "no se hable de prevaricación administrativa y gubernamental en incumplimiento consciente de la ley", que es algo, según ha apuntado, que "empieza a anunciar" el presidente de la Junta.

En esa línea, ha criticado que Moreno "ha pasado de decir que iba a cumplir con la distribución, la atención y acogida de menores", a que éstos "deben ser devueltos de manera masiva a Marruecos, cuando él sabe perfectamente que es ilegal, que se cometería un delito y que, si él no cumple con la norma, la Fiscalía está tardando mucho en abrir expediente".

"Nosotros, desde luego, tenemos claro que presentaremos denuncias si no acata la norma" el presidente de la Junta, ha remarcado el portavoz del grupo Por Andalucía, quien ha llamado la atención sobre "el cambio de lenguaje" que, en su opinión, han tenido los presidentes andaluz y ceutí, Juanma Moreno y Juan Vivas, respectivamente, y "el Partido Popular, cuando hablan de invasión con respecto a los menores y las personas que cruzaron la frontera" de Marruecos con Ceuta a finales del pasado mes de julio.

Maíllo ha criticado que esos mismos dirigentes "no hablaron" de invasión cuando en Andalucía se acogió "de manera solidaria a jóvenes de Ucrania en los años más duros de la guerra" en aquel país. "No hubo ningún problema y nadie habló de invasión, pero aquí (en la crisis de Ceuta) hay racismo", según ha aseverado el dirigente de Por Andalucía, que ha subrayado que su grupo va a "combatir" ese tipo de "discurso", desde la premisa de que "en la sociedad española no se puede abrir una suerte de lenguaje racista, xenófobo, excluyente", que pase por "hablar de 'invasión' cuando de lo que estamos hablando es de una crisis migratoria y humanitaria".

Además, Maíllo ha subrayado que en esta crisis ha habido "casi 150 víctimas mortales" que equivalen a otras tantas "tragedias familiares de personas que han perdido a sus seres queridos y de los que se habla poco".

RENOVACIÓN DE ÓRGANOS DE EXTRACCIÓN PARLAMENTARIA

Por otro lado, el portavoz de Por Andalucía ha apuntado a preguntas de los periodistas que su grupo no ha recibido por ahora "ningún tipo de llamada ni propuesta" del Grupo Popular --mayoritario en el Parlamento en esta legislatura-- "sobre qué procedimiento y qué decisión se va a adoptar en la renovación de los órganos" de extracción parlamentaria pendientes de renovación en la nueva legislatura.

Al respecto, Maíllo ha remarcado que su grupo quiere que "haya una renovación y un cumplimiento estatutario de esa renovación de los órganos", si bien teme que "no va a haber propuesta" en esa línea por parte de los grupos que sustentan el Gobierno andaluz, porque "PP y Vox tienen clara una agenda de regresión en los perfiles en los que quieren apostar en los diferentes órganos de extracción parlamentaria", como la Defensoría del Pueblo Andaluz, ha agregado.

En todo caso, Maíllo ha subrayado que su grupo quiere "exigir que la pluralidad del Parlamento se refleje en los consejos de administración de la Radio y Televisión de Andalucía" (RTVA).

SITUACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS EN ANDALUCÍA

Por otro lado, el dirigente de IU y Por Andalucía ha comenzado su rueda de prensa con unas palabras de condolencia por el fallecimiento de Claudia Tacoronte, la estudiante de la Universidad de Granada "asesinada en México", y por la muerte de "un joven maliense de 36 años que vino a trabajar" a Andalucía y que ha fallecido en el incendio de un asentamiento en Lucena del Puerto (Huelva).

Al hilo, Maíllo ha remarcado que "hace tres años y tres meses se aprobó" un plan en Andalucía "para la erradicación del chabolismo, de los asentamientos" que fue "presentado a bombo y platillo por el Gobierno andaluz, que tenía planes de sustitución de asentamientos por alojamientos dignos".

"¿Dónde están los frutos de ese plan?", se ha preguntado el portavoz de Por Andalucía antes de lamentar que, "tres años después, sigue habiendo incendios y muertes", tras lo que ha criticado que el Gobierno andaluz no ha hecho "nada, solamente anunciar un plan" que "no ha ejecutado".