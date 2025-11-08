Moreno propone una dirección continuista en el PP-A con Repullo como número dos y Antonio Sanz en el Comité Electoral

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno a su llegada al XVII congreso del PP-A. A 8 de noviembre de 2025. Sevilla, Andalucía (España). Segunda jornada del XVII Congreso del PP-A, que incluye las intervenciones de los presidentes de Murcia, - Francisco J. Olmo - Europa Press

El candidato a la reelección como presidente el PP-A, Juanma Moreno, ha propuesto este sábado durante la presentación de su candidatura ante el 17 Congreso regional del partido que se celebra en Sevilla una dirección continuista en la que seguirá contando con Antonio Repullo como secretario general, esto es, su "número dos", y mantiene a varios vicesecretarios de áreas.

Juanma Moreno ha tomado por primera vez este sábado la palabra ante el 17 Congreso del PP-A para presentar su candidatura para la reelección como presidente del partido, cargo al que llegó por primera vez en el año 2014, y trasladar los nombres con los que quiere contar en el nuevo Comité Ejecutivo Autonómico.

Antonio Repullo ha hecho una "gran labor al frente del partido" como secretario general y, por ello, Juanma Moreno va a seguir contando con él: "Así que te va a tocar soportarme".

En el 16 Congreso Regional de noviembre de 2021, Antonio Repullo entró en el Comité Ejecutivo como coordinador general, el "número tres" y tras las elecciones autonómicas de junio de 2026 accedió a la secretaría general, que estaba ocupada por Loles López y que la dejó cuando Juanma Moreno la incorporó al Gobierno autonómico.

Entonces el puesto de coordinador general quedó vacante hasta ahora y Juanma Moreno ha propuesto este sábado a Ignacio Romaní, junto a la responsabilidad de Organización, un área de la que ya estaba al frente desde hace unos meses como vicesecretario.

"Vamos a incorporar como coordinador general y responsable de organización a una persona que tiene poca experiencia, pero que seguro que con el tiempo la irá cogiendo, que no es otro que el gaditano Ignacio Romano, que ha hecho un gran trabajo en estos meses como diputado en el Congreso por Cádiz porque es un trabajador incansable", ha expresado Moreno ante el cónclave del PP-A.

En el nuevo Comité Ejecutivo Autonómico, Moreno ha incorporado a dos pesos pesados del Gobierno andaluz: El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, como presidente del Comité Electoral, y a la consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz el Ejecutivo autonómico, Carolina España, como presidenta del Consejo Asesor, un cargo que hasta ahora había ocupado el alcalde de Roquetas de Mar (Almería), Gabriel Amat.

Juanma Moreno amplía en el nuevo Comité Ejecutivo el número de vicesecretarías de área de doce a quince, y nombra una específicamente de Vivienda, con el granadino Manuel Francisco García.

El de la vivienda, según Juanma Moreno, es un asunto que está copando "el máximo interés de nuestro gobierno y debemos volcarnos ahí, poner todo nuestro talento y toda nuestra energía".

Cabe destacar también el nombramiento del consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, al frente de la Vicesecretaría de Coordinación con el Gobierno, de nueva creación. Se crea además la Vicesecretaría de Movilización, con el onubense Alejandro Romero al frente.

En su nuevo Comité Ejecutivo, Moreno seguirá contando como vicesecretarios de área con caras conocidas como el almeriense Pablo Venzal, que sigue al frente de Economía y Hacienda y la cordobesa Beatriz Jurado, que continúa con Salud e Igualdad. En total, hay ocho mujeres y siete hombres al frente de las vicesecretarías.

El expresidente del PP-A Javier Arenas se mantiene como el presidente honor del partido.

A las 10,00 horas de este domingo se reunirá el nuevo Comité Ejecutivo en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla (Fibes), donde se está desarrollando el cónclave popular. A las 11,00 horas, Juanma Moreno y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, clausurarán con sus intervenciones el 17 Congreso andaluz.