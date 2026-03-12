Moreno: El PSOE-A tiene tan "poca confianza" en sí mismo que el billete de Montero a Andalucía puede ser de ida y vuelta

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, responde a las preguntas de los grupos políticos en la sesión de control al Gobierno del Parlamento de Andalucía. . A 12 de marzo de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). Segunda jornada de Pleno, con - María José López - Europa Press

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), ha señalado este jueves al PSOE-A la "muy poca confianza" que tienen sus representantes en sus posibilidades electorales, hasta el punto de que "el billete" de su secretaria general y candidata a la Junta en las próximas elecciones andaluzas previstas para esta primavera, María Jesús Montero, puede ser "de ida y vuelta", sin renunciar a su escaño en el Congreso de los Diputados antes de dichos comicios.

Juanma Moreno ha realizado este comentario al finalizar su intervención en respuesta a la portavoz del Grupo Socialista y vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, en la sesión de control al Gobierno andaluz en el Pleno del Parlamento.

El también líder del PP-A ha aprovechado su intervención para preguntar "dónde está la vicepresidenta primera" del Gobierno "cuando hay un problema" para los ciudadanos, y ha advertido a los parlamentarios socialistas de que tienen "muy poca confianza" en ellos mismos.

"Si la tuvieran, hace tiempo que la vicepresidenta dejaría de ser vicepresidenta para estar preocupada aquí, en la tierra con los andaluces", ha argumentado Juanma Moreno antes de añadir que la "confianza" que tiene la dirigente socialista en sus posibilidades electorales es tan escasa que "algunas fuentes dicen que no dejará el escaño en el Congreso, porque igual el billete es de ida y de vuelta".

Además, Moreno ha reprochado a María Márquez la "enorme desesperación" en la que, a su juicio, se encuentra el Grupo Socialista, porque "a medida que van pasando las semanas se van dando cuenta de que no consiguen conectar con la ciudadanía de Andalucía", algo que el presidente ha atribuido a que los socialistas andaluces "son una delegación del 'sanchismo' en Andalucía".

En esa línea, el presidente 'popular' ha reprochado a los representantes del PSOE-A que "no hablan nunca de los problemas de los andaluces", sino que "lo único que hacen es defender" al secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al tiempo que ha afeado a María Márquez que aproveche su turno en la sesión de control para descargar "un batiburrillo de cosas que es difícil" de seguir y "poco comprensible".

ALUSIONES A LA CORRUPCIÓN

Además, y después de que la portavoz socialista haya aludido en su intervención a la investigación abierta en torno a las obras del estadio de La Cartuja de Sevilla que se acometieron antes de que acogiera partidos de la Eurocopa de fútbol de 2021, Moreno ha señalado que "hay que tener mucho desahogo para hablar de corrupción con la que está cayendo" en el PSOE.

En ese punto, el presidente ha aludido a las obras del Puente del Quinto Centenario de Sevilla, objeto de "todo tipo de 'mordidas'" vinculadas al 'caso Koldo', según ha subrayado para lamentar a continuación que "los sevillanos, y todos" los ciudadanos que viven en la capital andaluza tienen que "estar soportando una obra que lleva ya años de retraso, que está actualmente paralizada y que tiene un sobrecoste vergonzoso".

Moreno ha remarcado además que es "la única obra del Estado en la ciudad de Sevilla" actualmente iniciada, y al respecto ha preguntado por otros proyectos dependientes del Gobierno central como la conexión en tren entre el aeropuerto y la estación de Santa Justa, así como ha reprochado que en Andalucía "no se ha hecho en Andalucía ni un solo kilómetro de cercanías en ocho años" de Gobierno de Pedro Sánchez.

También ha subrayado que en esta comunidad hay "problemas de conectividad importantes en las grandes ciudades, especialmente en Sevilla, Málaga, Cádiz", y ha preguntado a la portavoz socialista "cuándo va a tener Málaga conectividad directa con Madrid" tras verse interrumpida por el accidente de tren de Adamuz (Córdoba) del pasado 18 de enero.

Moreno ha advertido de que esa falta de conexión entre Madrid y Málaga ha generado "300 millones de pérdidas", y del perjuicio que ello provoca en "decenas de trabajadores y pequeñas empresas" para cuya supervivencia son "fundamentales" eventos como la Semana Santa y el Festival de Cine de la capital malagueña, por lo que ha instado al Gobierno a que "no los condene como los está condenando por falta de organización, trabajo y planificación".