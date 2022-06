Moreno quiere gobierno en solitario frente al "modelo Frankestein" y Espadas le reta a renunciar a Vox

SEVILLA, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP-A a la reelección como presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha insistido este lunes en su intención de gobernar en solitario a partir de una mayoría "suficiente y serena" y ha advertido de que la alternativa es un modelo "Frankenstein" de ocho partidos de la izquierda en el que estaría el PSOE-A. El candidato socialista a la Junta, Juan Espadas, le ha demandado que aclare si pactará o no con Vox si se diera esa posibilidad tras las elecciones del 19 de junio.

Así se han pronunciado ambos candidatos durante su intervención en el bloque 'El reto territorial, financiación autonómica, regeneración democrática y pactos postelectorales' del debate electoral celebrado en RTVE.

"Lo digo abiertamente, yo quiero gobernar solo, tener las manos libres", ha sentenciado Moreno, quien ha indicado que está trabajando por construir una mayoría "suficiente y serena". Ha advertido de que la alternativa que hay enfrente es la suma de 8 partidos de izquierda, un "modelo Frankenstein", tipo el "modelo Sánchez", que buscaría la "contrarreforma" de todo lo que ha hecho el actual Ejecutivo andaluz del PP-A.

"La única opción viable y posible es la que representamos desde la sensatez, el equilibrio y la inclusión, la Andalucía serena", según ha dicho Moreno, quien ha reprochado a Espadas que no tenga "carácter para enfrentarse a su jefe de filas", Pedro Sánchez, y que se mantenga "callado" antes sus pactos con Bildu y ERC.

"¿Qué le parecen el pacto y los acuerdos con Bildu y ERC?; ¿no le parece que es intragable?", ha preguntado Moreno a Espadas, reprochándole que se mantenga "callado" ante esos acuerdos del Gobierno de Pedro Sánchez.

Por su parte, Espadas ha hecho dos preguntas directas a Moreno: Si pactará o no con la "extrema derecha" de Vox si se diera esa posibilidad tras los comicios y si estaría dispuesto a dejar que el PSOE-A gobernara si es la lista más votada.

Espadas también ha señalado que él aspira a gobernar en solitario y tras la referencia de Moreno a un "modelo Frankenstein", le ha advertido de que él caería en un modelo de "el exorcista" pactando con Vox.

Para el candidato socialista, los ciudadanos deben elegir si quieren "derechos o derechas". "Esta es la realidad de las elecciones", según ha apuntado, señalando que el único partido que puede "frenar a ultraderecha es el PSOE", que es "voto más útil".

Ha trasladado a los andaluces que el PSOE-A no se va a "abstener" para que Moreno pudiera seguir al frente del Gobierno.

Por su parte, Moreno no ha respondido a las preguntas directas que le ha formulado Espadas y se ha centrado en acusar al candidato socialista de no estar defendiendo los intereses de los andaluces ante el Gobierno de Pedro Sánchez en materias como la financiación autonómica. "Yo sí he defendido siempre los intereses de Andalucía por encima de los de mi partido", ha expresado el candidato del PP-A.

El candidato de Cs a la Presidencia de la Junta, Juan Marín, ha sido tajante al afirmar que su política de pacto pasa por "reeditar" el actual gobierno el PP-A y Cs porque a Andalucía le ha ido "muy bien". "O lo reeditamos o lo que va a haber es lío, bronca y follón", ha dicho.

Cs NO APOYARÁ UN GOBIERNO CON VOX

Ha querido dejar claro que Cs no va a apoyar ni entraría en ningún "gobierno con Vox" porque esta formación quiere "utilizar a Andalucía como trampolín" para la Moncloa. Ha dicho, dirigiéndose a Espadas, que tampoco apoyaría un gobierno del PSOE que quiere dar marcha atrá en medidas como las rebajas fiscales o que no defiende ante el Gobierno de Pedro Sánchez un nuevo modelo de financiación autonómica.

En relación con posibles pactos, la candidata de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Inmaculada Nieto, se ha mostrado convencida de que el PP pactaría con Vox en Andalucía como ha hecho en otros territorios y ha indicado que, por responsabilidad, las fuerzas de izquierda deben hacer el esfuerzo por ofrecer un gobierno "progresista y andalucista". "Debemos sentarnos y que ese gobierno fructifique", ha dicho.

La candidata de Vox a la Presidencia de la Junta, Macarena Olona, que no ha hablado de pactos postelectorales, ha denunciado que la "gran traición" de Moreno a los andaluces es que se ha "limitado a gestionar el cortijo socialista".

Se ha dirigido también a Espadas para preguntarle si va a aplicar en Andalucía las "mismas políticas" del Gobierno de Pedro Sánchez.

La candidata de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, se ha centrado en plantear la necesidad de abordar el asunto de los cargos de libre disposición, y acabar con la dietas "sin justificar" en el Parlamento y con las ayudas a altos cargos del alquiler.