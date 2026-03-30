Moreno realiza una levantá al "Señor de Granada" y destaca un Lunes Santo con "postales únicas por toda Andalucía"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, protagoniza una de las levantás en el interior del templo del conocido como "Señor de Granada", Nuestro Padre Jesús del Rescate. - JUNTA DE ANDALUCÍA

GRANADA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha protagonizado una de las levantás en el interior del templo del conocido como "Señor de Granada", Nuestro Padre Jesús del Rescate, durante un Lunes Santo que, según ha destacado, "deja postales únicas por toda Andalucía".

Así lo ha señalado en un mensaje publicado en la red social 'X', consultado por Europa Press, donde ha subrayado que es "un honor acompañar a sus hermanos y devotos en un momento tan especial como la salida" de esta hermandad.

El presidente del Ejecutivo andaluz también ha puesto en valor la Semana de Pasión de la comunidad, afirmando que "tenemos una Semana Santa que es una maravilla".

Previamente, durante la mañana de este lunes, Moreno ha acompañado a la Hermandad del Trabajo y, posteriormente, a la Hermandad de San Agustín en sus respectivas salidas procesionales.