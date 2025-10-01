Moreno reclama al Ministerio de Vivienda "diálogo" con las CCAA e incide en rechazar su "modelo intervencionista"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, durante la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno. A 1 de octubre de 2025 en Sevilla, Andalucía. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ofrece una rueda de prensa tras presidir la - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), ha reclamado este miércoles "diálogo" al Ministerio de Vivienda con las comunidades autónomas (CCAA), al tiempo que se ha reafirmado en sus críticas hacia el "modelo intervencionista" que impulsa dicho departamento del Gobierno y que, en su opinión, "no funciona".

Así lo ha señalado Juanma Moreno en la rueda de prensa posterior a la reunión que el Consejo de Gobierno andaluz ha celebrado este miércoles en las Reales Atarazanas de Sevilla de manera excepcional, y a preguntas de los periodistas sobre la Conferencia Sectorial que reunirá este jueves, 2 de octubre, a la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, con los consejeros autonómicos del ramo para abordar el Proyecto de Real Decreto por el que se regula Plan Estatal de Vivienda para 2026-2030.

El presidente andaluz ha considerado que el Gobierno central debe "incorporar el diálogo" en su forma de proceder, porque, según ha criticado, "hasta ahora lo que hace es poner encima de la mesa un documento que normalmente está cerrado y en el que son bastante inflexibles a la hora" de adoptar "decisiones que a nosotros no nos gustan".

En esa línea, ha incidido en señalar que el "modelo" del Ministerio "no funciona", y para justificar esa crítica ha señalado que, desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno, el precio de la vivienda "se ha incrementado en un 50%" en España, y el del alquiler "por encima de un 30%".

"Si en siete años y medio, las medidas que ha adoptado el Gobierno han sido de incremento masivo" del precio de la vivienda, "es que algo falla", es que "un error ha habido" y "esas políticas de carácter intervencionista no funcionan", ha sostenido Juanma Moreno, que frente a ello ha reivindicado la "vía" por la que apuesta la Junta de Andalucía.

Al respecto, ha indicado que en el Gobierno que él preside consideran que "el problema" en este ámbito de la vivienda "es de materia prima", de forma que "no se construyen viviendas, ni de renta libre ni protegida", y ha subrayado que "hacen falta más de 90.000 viviendas en Andalucía, y nadie quiere hacer viviendas", porque "el suelo es caro, los procedimientos administrativos de ordenación del territorio son lentos, la burocracia vinculada al suelo es muy lenta".

Además, el presidente ha apuntado que, "después de la última crisis inmobiliaria, desapareció una parte de esas empresas que no quieren asumir riesgos". "Hay un miedo al inmobiliario", y, a la vez que "la gente quiere vender y comprar", no se cuenta con "el tejido que teníamos hace una serie de años" para construir "nuevas" viviendas, según ha abundado Moreno.

El presidente de la Junta ha abogado así por "quitar esos nudos que tenemos", y ha opinado que "eso choca directamente con el plan que es intervencionista por parte del Ministerio".

"PROBLEMA SERIO CON LOS ALQUILERES"

De igual modo, Moreno ha advertido de que existe "un problema serio con los alquileres", con lo que "han denominado algunos 'inqui-ocupación'", que afecta a propietarios que ponen en alquiler su piso y sus inquilinos le dejan de pagar en un momento dado, y se enfrentan a tener que gastarse "un dineral en abogados" para lograr expulsar a dicho inquilino "en un año y medio o dos años" aproximadamente.

De esta manera, y tras llamar la atención acerca de que "ya hay portales muy potentes" que ofertan venta de pisos "con el problema del inquilino incluido", Moreno ha incidido en señalar que "hay un problema claro en esta materia" en la que "tenemos que proteger la propiedad privada y el ahorro de muchas familias" que no son "grandes tenedores", sino que, en el caso de Andalucía, "ponen a alquilar una segunda vivienda que tienen porque han heredado o porque han ahorrado durante toda la vida y que no se atreven a alquilar", porque "mañana te dejan de pagar y a partir de aquí hay un vacío de año y medio, dos años", hasta que se resuelve el problema.

"Claro, sin seguridad es muy difícil que una parte importante del mercado inmobiliario no salga a la luz, como desgraciadamente" ocurre con "en torno a un 30 por ciento" del total, según ha concluido señalando el presidente de la Junta.