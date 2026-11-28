Archivo - El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, interviene en un acto. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha tenido unas palabras de afecto este sábado, 28 de noviembre, a las familias de la víctima del accidente ferroviario, al cumplirse un mes del trágico suceso.

"Hoy se cumple un mes de la tragedia de Urda y quiero mandar un abrazo muy fuerte a las familias de las víctimas del accidente", ha precisado el también presidente del PP andaluz a través de un comunicado en sus canales oficiales, consultados por Europa Press.

En relación con las víctimas del accidente, Moreno ha sostenido que "no debemos olvidarlas nunca". "Toledo, Adamuz... en la memoria de Andalucía siempre", ha apostillado, en la jornada previa a los comicios generales del 29 de noviembre.