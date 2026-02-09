Moreno remarca que "los efectos del temporal siguen" en Andalucía aunque bajan los desalojados a unos 6.000

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, reunido para analizar la evolución del temporal. - CUENTA DE X DE JUANMA MORENO

SEVILLA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha señalado este lunes que el número de desalojados en la comunidad autónoma como consecuencia de los efectos del tren de borrascas que se ha registrado en las últimas semanas "ha bajado a 6.000", si bien ha remarcado que "los efectos del temporal siguen presentes" en esta región.

Así lo ha trasladado el presidente en un apunte en su cuenta en la red social 'X', recogida por Europa Press, en la que subraya que desde la Junta de Andalucía están "muy pendientes de cómo evoluciona la situación".

"Se mantienen 19 escenarios operativos y el número de desalojados ha bajado a 6.000", ha concretado Juanma Moreno en este mensaje en el que también ha puntualizado que "los pasos hacia la normalidad se van a seguir dando desde el control y la prudencia".

Previamente, el presidente publicó este lunes otro apunte en la misma red social en el que mostraba imágenes sobre cómo continúan "algunas de las zonas afectadas por las inundaciones" en Andalucía, que han dejado "campos anegados, muchos daños y miles de andaluces aún fuera de sus casas", según ha puesto de relieve.

En esa línea, Moreno ha rogado a la ciudadanía tener "prudencia hasta que recuperemos la normalidad", y ha concluido augurando que "no será fácil, pero nos volveremos a levantar". "Lo conseguiremos", ha remachado el presidente andaluz.