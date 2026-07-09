Moreno repesca a Nieto para que dirija la Consejería de Inteligencia Artificial que prometió en la campaña

Archivo - José Antonio Nieto asume la Consejería de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El hasta ahora consejero de Justicia, Función Pública y Administración local José Antonio Nieto --cuyas competencias asume Manuel Gavira, de Vox, con rango de vicepresidente-- pasa a asumir ahora la dirección de la Consejería de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública, que prometió en campaña electoral el presidente de la Junta, Juanma Moreno.

Nació en Guadalcázar (Córdoba) en 1970 y, aunque sus inicios en la política tuvieron lugar en su pueblo natal, muy pronto dio el salto a Córdoba capital, donde se convirtió en alcalde en 2011. Licenciado en Derecho por la Universidad de Córdoba, José Antonio Nieto Ballesteros ha sido consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública desde julio de 2022.

En la XI Legislatura, fue portavoz del grupo 'popular' en el Parlamento de Andalucía. Fue coordinador electoral regional del PP de Andalucía, vicesecretario general de Formación y Electoral del PP de Córdoba, secretario general y presidente del partido en la provincia hasta 2017.

En 2015 y 2016 encabezó la candidatura por Córdoba al Congreso de los Diputados y fue designado secretario de Estado de Seguridad. En 2018 fue distinguido con la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil a propuesta del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.