Moreno replica a críticas de Espadas por contratos del SAS acusándole de pasar una "línea roja" usando "fango de Madrid"

SEVILLA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, ha replicado este jueves a las críticas que le ha dirigido el presidente del Grupo Socialista, Juan Espadas, por los contratos de emergencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en el marco de la pandemia de Covid-19 acusándole de cruzar una "línea roja" importando "fango de Madrid".

Ha sido en el transcurso de la sesión de control al Gobierno andaluz en el Pleno del Parlamento, donde Juan Espadas ha insistido en reprochar a Moreno que hasta "19 informes de la Intervención" General de la Junta advirtieron al Gobierno andaluz de que "lo estaba haciendo absolutamente mal" en relación a dicha contratación por el procedimiento de emergencia, y que "tenían que haberlo corregido".

En esa línea, Espadas ha aseverado que el "sistema de contratación pública" del SAS "está viciado desde 2021" y "lo sigue estando en la actualidad", al tiempo que ha reprochado al presidente de la Junta datos de listas de espera de la sanidad andaluza para preguntarle si "aún es capaz de asegurar, sin sonrojarse, que no hay ningún dato que avale que la sanidad pública está peor que hace cinco años", cuando el PP-A llegó al Gobierno andaluz.

"Con ustedes lo único que lidera Andalucía ha sido el crecimiento en la privatización de la sanidad y el número de pólizas de seguro privadas", ha espetado el dirigente socialista al presidente de la Junta, que ha respondido a Juan Espadas que, "con los líos internos que tiene se le están olvidando cosas importantes", como que hubo "una pandemia que se cortó por Consejo de Ministros hace un año y medio".

Moreno ha defendido que "el Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos" asumieron "un enorme reto" ante esa crisis sanitaria, y ha señalado a Espadas que él era entonces alcalde de Sevilla, y entiende que "hizo todo lo posible desde esa alta responsabilidad para combatir la pandemia".

MORENO: ESPADAS "AUMENTÓ UN 4.000% LA CONTRATACIÓN DE EMERGENCIA"

A renglón seguido, el presidente de la Junta ha asegurado que Espadas, como alcalde de Sevilla, "pasó de hacer seis contratos de emergencia en el año 2019 a 200 en el año 2020", por lo que "aumentó la contratación de emergencia un 4.000%" y fue "el tercer alcalde de España que más aumentó la contratación de urgencia", así como el regidor que "pagó las mascarillas más caras de España", según "dice el Tribunal de Cuentas".

Juanma Moreno ha continuado relatando que, cuando el actual alcalde de Sevilla, José Luis Sanz (PP), "llegó al Ayuntamiento", el pasado año 2023, "se encontró los almacenes municipales en Torreblanca miles de mascarillas caducadas que no se habían utilizado", y ha preguntado a Espadas si había escuchado "a alguien criticarle eso".

Tras ello, el presidente ha acusado al líder del PSOE-A de estar "pasando una línea roja" en la que "está poniendo en solfa a nuestros profesionales sanitarios, a nuestro sistema público de salud y a todo el modelo que hemos hecho en materia de pandemia".

"Siempre intento empatizar con todo el mundo, y entiendo la delicada situación política por la que usted está atravesando, porque yo la he pasado, y entiendo perfectamente las razones y las urgencias que usted tiene, pero no pase la línea roja, no venga Andalucía a traer el fango de Madrid, porque eso no le va a dar ningún rédito ni en términos políticos ni en términos sociales", le ha espetado Moreno a Espadas.+

ESPADAS A MORENO: "SOBRE SUPERVIVENCIA SABE MÁS QUE YO"

El presidente del Grupo Socialista ha respondido al jefe del Ejecutivo andaluz que, "efectivamente, sobre supervivencia usted sabe probablemente más que yo", al igual que "sobre momentos críticos, y fíjese dónde está", ha añadido el lider socialista, que ha replicado a Moreno que "pocas explicaciones" tiene que dar el presidente de la Junta "sobre lo que ahora mismo en un juzgado de Sevilla se investiga", y sobre "lo que la Fiscalía Anticorrupción le va a preguntar, pero no sólo a las tres personas que están ya llamadas a declarar --en referencia a la actual gerente del SAS, Valle García, y a sus dos antecesores en ese cargo, Miguel Ángel Guzmán y Diego Vargas--, sino probablemente a muchos más".

Espadas ha afeado a Moreno que lo que hizo el Gobierno andaluz con los contratos de emergencia del SAS fue "saltarse las normas", y que él no está pasando "líneas rojas" por reprochárselo.

De igual modo, el dirigente del PSOE-A ha subrayado que el Gobierno del PP-A invitó a los andaluces a "concertar con la sanidad privada todo tipo de servicios porque había vidas en juego, porque las listas de espera eran insoportables", y de los datos se desprende que las listas de espera quirúrgica han seguido una curva "ascendente" que coincide "miméticamente" con la de la contratación de emergencia "desde diciembre de 2021 hasta la actualidad", por lo que "es falso" que desde la Junta "estén derivando recursos a la sanidad privada para reducir las listas de espera, que se han incrementado permanentemente".

En esa línea, Espadas ha espetado a Moreno que "los 300 millones que ustedes han derivado de la sanidad pública a la privada los necesitaba la pública", y le ha reprochado que "2.086 médicos se han ido de Andalucía en los últimos cuatro años por la precariedad de los contratos que les hacen" desde la Junta.

Espadas ha concluido su intervención acusando al Gobierno del PP-A de estar "engañando a los andaluces" y "cambiando el modelo de sanidad pública por uno donde la sanidad privada hace negocio con los recursos públicos de todos los andaluces", y "yo no se lo voy a permitir", y "lo voy a denunciar en este Parlamento", ha advertido el líder socialista para remarcar que es su "obligación como jefe de la oposición", y para concluir dirigiendo una serie de preguntas al presidente, como la de si "pone la mano en el fuego por todos los altos cargos públicos de su Consejería de Salud y de Hacienda".

MORENO: ESPADAS "NECESITA UN 'SHOW'"

Juanma Moreno ha replicado a Espadas que "quiere" y "necesita un 'show', porque si no tiene un 'show' ante sus diputados, va a tener un problema", y le ha afeado que "no tiene autonomía", porque, "tal como reconocía" el recientemente dimitido secretario general del PSOE de Madrid, Juan Lobato, "hace unos días, tanto en Madrid como en Andalucía, desde Ferraz se marca la estrategia política" del PSOE.

"Por tanto, yo me imagino que esta pregunta, esta estrategia, estas denuncias políticas que ustedes están haciendo, vienen diseñadas, planificadas en Ferraz, y obedientemente se atienden", ha continuado trasladando Moreno a Espadas, a quien también ha advertido que con el Gobierno del PP-A no se ha privatizado "ninguna" consulta de atención primaria, así como, en el año 2018, cuando gobernaba la Junta el PSOE-A, los conciertos sanitarios representaban "el 4,1% del presupuesto sanitario", y ahora suponen "el 3,9%", y serán "el 3,7% en 2025".

Tras ello, ha acusado a Espadas de "faltar a la verdad de manera descarada", y le ha preguntado si "no se da cuenta que su discurso no engancha" y "su partido político no está", porque en el PSOE-A "están en sus disputas internas y en tapar toda la corrupción que está saliendo en Madrid", ha agregado.

Tras afear también a Espadas que sólo se le ve "aparecer de escudero" de la vicesecretaria general del PSOE y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, o del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Juanma Moreno ha concluido instando al líder socialista a dedicar "tiempo a Andalucía", a que "coordine su grupo político, haga política, defienda los intereses de Andalucía y deje de faltar a la verdad de una vez por todas".

"Deje de faltar a la verdad, porque ni el barro ni el 'show' le va a dar un solo voto político", ha concluido espetando Moreno a Espadas.