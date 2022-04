Moreno aspira a gobernar en solitario y augura que Mañueco aplicará una "política para todos" en Castilla y León

SAN FERNANDO (SEVILLA), 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se ha mostrado convencido este lunes de que el candidato a la investidura como presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP), que es "un buen gestor", lo hará "muy bien" al frente del Ejecutivo de la comunidad e impulsará "una política para todos".

En declaraciones a los periodistas en San Fernando (Cádiz), Moreno ha expresado que Fernández Mañueco es una persona "muy sensata y un buen gestor" y, por ello, "lo va a hacer muy bien y va a impulsar una política en Castilla y León que va a ser para todos los castellano leoneses, que es lo importante en cualquier gobierno".

Ha agregado que cuando uno asume la tarea de gobernar, tiene que gobernar "para todos, para el que piensa como uno mismo y para el que no piensa como uno, que es la primera obligación que tiene un gobernante": "Estoy convencido de que Mañueco así lo hará".

Respecto a si le preocupa la alianza con Vox y que ello pudiera ocurrir también en Andalucía tras las elecciones autonómicas, Moreno ha indicado que a él lo único que le preocupan son los andaluces y que su obligación como presidente es "gobernar para todos, y lograr una mayoría suficiente para gobernar en solitario cuando lleguen las elecciones".

Cuestionado sobre si en España habría que poner un "cordón sanitario a la extrema derecha como en Francia", Moreno ha señalado que lo que hace falta "es sentido común en las políticas" y que todos defendamos un marco de convivencia común y el respeto a nuestro orden, a la Constitución y a los estatutos de autonomía.

Sobre el hecho de que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, no haya acudido este lunes al debate de investidura en Castilla y León, Moreno ha indicado que él no lleva la agenda del líder del partido y que si no ha podido acudir, será porque tiene "otros compromisos" y una agenda complicada.

