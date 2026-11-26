1137581.1.260.149.20261126123147 Vista general del vestíbulo de la estación de Santa Justa durante la huelga de trenes. A 17 de noviembre de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). (Foto de archivo). - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), ha señalado este jueves que en el Gobierno que preside siguen "a la espera" de recibir alguna "información" sobre cuándo se reabrirá la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía que quedó suspendida tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo) del mes pasado, al tiempo que ha lamentado que el Gobierno central no haya aportado "alternativa" a esa suspensión de conexión por tren en dicho corredor.

Así se ha pronunciado el presidente de la Junta en una atención a medios en el Parlamento andaluz, y en respuesta a la pregunta de si tiene noticias de cuándo se reabrirá la vía de alta velocidad de Madrid a Andalucía.

"Ni idea", ha respondido Moreno, que ha agregado que a la Junta de Andalucía no le han trasladado "oficialmente ninguna información" al respecto, y "lo único que sabemos es que, en teoría, se iba a empezar el 13 de diciembre la venta de billetes" de trenes AVE entre Madrid y Sevilla.

Pero, "desde el punto de vista oficial, no tenemos ninguna información, ninguna comunicación por parte de Adif", por lo que "estamos a la espera de que nos den algún tipo de información", ha abundado el presidente de la Junta.

Dicho esto, ha apostillado que en el Gobierno andaluz hubieran "agradecido" que desde la administración central "hubieran aportado alguna alternativa" de transporte a esa suspensión de conexión ferroviaria, y al respecto ha puesto de relieve que "la alternativa la han hecho las compañías privadas, fruto de la presión de instituciones locales --en este caso, ayuntamientos, diputaciones y la Junta de Andalucía--, no el Estado".

Al hilo de ello, Moreno ha lamentado "el abandono, una vez más que hemos sufrido en Andalucía en esta situación que estamos de aislamiento ferroviario". "Pero bueno, esto ya forma parte de la costumbre", ha apostillado el presidente para concluir su comentario.