La delegada de la Junta en Cádiz, Mercedes Colombo, y el director general de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA), Ignacio Álvarez-Ossorio, en una reunión con representantes del Club Náutico Sancti Petri - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía y el Club Náutico Sancti Petri están avanzando conjuntamente para que el proyecto de ordenación portuaria y mejora ambiental del frente litoral de Sancti Petri, en Chiclana de la Frontera, sea una realidad.

La iniciativa plantea la integración de las instalaciones del Club Náutico y de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA) en un único sistema portuario, aprovechando las infraestructuras ya existentes y favoreciendo una gestión conjunta, más eficiente y sostenible, como ha detallado la Junta en una nota.

La solución proyectada contempla un total de 407 atraques y permitirá mejorar los servicios a los usuarios, incorporar nuevas prestaciones y reforzar la seguridad náutica mediante una barrera antioleaje.

Todo esto se ha puesto sobre la mesa en una reunión de la delegada de la Junta en Cádiz, Mercedes Colombo, el director general de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA), Ignacio Álvarez-Ossorio, y los delegados territoriales de Fomento y de Medio Ambiente, Carmen Sánchez y Óscar Curtido, con los responsables del equipo consultor y del Club Náutico Sancti Petri.

El encuentro ha servido para analizar los detalles de una propuesta que persigue ordenar e integrar las actuales instalaciones náutico-deportivas, mejorar su funcionamiento y dar respuesta a una realidad existente en el entorno del caño de Sancti Petri, compatibilizando la actividad náutica con la protección ambiental de este enclave.

Uno de los aspectos destacados del proyecto es su dimensión ambiental. En ese sentido, la actuación contempla la eliminación de los 61 fondeos del club, sustituyendo una actividad dispersa por una gestión ordenada y controlada.

El proyecto incorpora también nuevas prestaciones relacionadas con el suministro de combustible, la gestión de residuos, la recogida de aguas residuales y la digitalización del control de los consumos de agua y electricidad en los atraques.

La propuesta cuenta con una inversión que ronda los 3,39 millones de euros y un plazo de ejecución de ocho meses.

La reunión ha puesto de manifiesto la voluntad de colaboración entre la Junta de Andalucía y el Club Náutico Sancti Petri para seguir trabajando de cara a que este nuevo proyecto pueda ver la luz.