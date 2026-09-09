Moreno se someterá el 16 de septiembre a la primera sesión de control en el Parlamento andaluz de la nueva legislatura

Archivo - El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en el Pleno del Parlamento andaluz. (Foto de archivo). - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), se someterá el próximo miércoles, 16 de septiembre, a la primera sesión de control de la XIII legislatura en el Pleno del Parlamento.

Así se desprende del orden del día de la sesión plenaria que se celebrará los próximos días 16 y 17 de septiembre --la primera del nuevo periodo de sesiones tras la pausa estival-- que se ha aprobado este miércoles en la reunión de la Junta de Portavoces.

Según ha detallado la presidenta del Parlamento, Ana Mestre, en dicha reunión, la sesión plenaria comenzará el miércoles, 16 de septiembre, a las 16,00 horas, con el juramento o promesa de acatamiento de la Constitución y del Estatuto de Autonomía por parte de cuatro nuevos diputados; en concreto, María Nieves Ortiz López de Ahumada, Juan Antonio Márquez Lancha, María José Carmona Moya y Juan José Salvador Giménez, todos ellos del PP-A.

A continuación, la Cámara dará lectura a una declaración institucional de apoyo a la candidatura de Granada como Capital Europea de la Cultura 2031, y debatirá y votará el informe de la Diputación Permanente relativo a los asuntos tramitados entre el 1 y el 31 de agosto de 2026, así como procederá a la elección de los miembros titulares y suplentes de este órgano parlamentario.

Por motivos de agenda institucional, y tras comunicar el presidente de la Junta que no podría asistir al Pleno el jueves 17, cuando tiene previsto asistir a la inauguración del proyecto del Valle Andaluz del Hidrógeno Verde, la Junta de Portavoces ha acordado que la sesión de control a Juanma Moreno se celebre en la tarde del miércoles 16 de septiembre.

MONTERO PREGUNTARÁ A MORENO POR "PREOCUPACIONES DE LOS ANDALUCES"

En esta primera sesión de control de la legislatura --en la que PP-A y Vox gobiernan en coalición--, la secretaria general del PSOE-A y portavoz del Grupo Socialista, María Jesús Montero, preguntará a Moreno sobre las "principales preocupaciones de los andaluces".

Por parte también de los grupos de la oposición, el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, centrará su cuestión al presidente en la "situación política de Andalucía", y su homólogo en Por Andalucía, Antonio Maíllo, preguntará a Moreno por su "proyecto político en Andalucía".

Entre los grupos que sustentan al Gobierno andaluz, el portavoz del PP-A, Toni Martín, centrará su cuestión a Moreno en "líneas de actuación ante la nueva legislatura", mientras que el representante de Vox, Javier Cortés, preguntará al presidente de la Junta por "planes para esta nueva legislatura".

ANTONIO SANZ COMPARECERÁ SOBRE LOS INCENDIOS FORESTALES DEL VERANO

Tras las preguntas dirigidas al presidente de la Junta, tendrán lugar varias comparecencias del Consejo de Gobierno, comenzando por una del vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, sobre los incendios forestales registrados en Andalucía durante el verano.

A continuación se sustanciarán otras dos comparecencias del Consejo de Gobierno, sobre medidas destinadas a desarrollar el acuerdo político que sustenta al Ejecutivo andaluz, y sobre las actuaciones previstas con motivo del inicio del curso escolar 2026-2027.

La actividad plenaria continuará ya el jueves 17, a partir de las 9,30 horas, con una interpelación del Grupo Socialista relativa a la política en materia de violencia de género, las preguntas orales dirigidas al resto de miembros del Consejo de Gobierno, y el debate de tres proposiciones no de ley (PNL).

La primera, presentada por el grupo Vox y de la que se han eliminado cinco puntos por aplicación del artículo 171 del Reglamento --tras posicionarse a favor de esa modificación los portavoces del PSOE-A, Adelante Andalucía y Por Andalucía en la reunión de la Junta de Portavoces-- es "relativa a la soberanía española y la invasión de Ceuta".

Tras ella se debatirá una del PSOE-A en defensa de "la aplicación del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 y del derecho a la vivienda de la ciudadanía andaluza" y, finalmente, una del PP-A sobre la "reactivación inmediata de la unidad de élite de la Guardia Civil 'OCON-Sur'".