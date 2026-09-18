Moreno traslada "el compromiso firme" con Jaén y Latorre pide "las mismas oportunidades" que otras provincias

Imágenes de la reunión entre el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y el presidente de la Diputación de Jaén, Juan Latorre - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y el presidente de la Diputación de Jaén, Juan Latorre, han mantenido una reunión en el Palacio de San Telmo de Sevilla en la que han abordado la situación de la provincia jiennense.

Ha sido un encuentro que el jefe del Ejecutivo autonómico ha calificado de "cordial y constructivo" en su perfil de redes sociales y en el que Latorre ha aprovechado para reclamar el cumplimiento de los compromisos pendientes con el territorio, advirtiendo de que "Jaén no puede seguir esperando" .

Tras la reunión, el presidente de la Diputación de Jaén ha subrayado que la provincia no demanda "privilegios", sino "las mismas oportunidades e infraestructuras que cualquier otra".

Por su parte, Juanma Moreno ha garantizado que Jaén "seguirá contando con el apoyo y el compromiso firme del Gobierno andaluz", destacando que desde 2019 se han impulsado "grandes inversiones" y asegurando que continuarán llegando "avances, proyectos y mejoras".

Uno de los puntos de coincidencia y preocupación compartida ha sido la situación de las comunicaciones. El presidente de la Junta ha manifestado su preocupación por el "aislamiento ferroviario que está sufriendo la provincia" de Jaén, un asunto que ha formado parte de la agenda de trabajo con el dirigente provincial .

En el plano de las infraestructuras por carretera, que son competencia del Ejecutivo autonómico, Latorre ha exigido avances reales. En concreto, ha reclamado que se progrese "de verdad" en la A-306 (futura autovía Jaén-Córdoba) y en la A-311 (que conecta Jaén y Andújar), así como la continuación de la Autovía del Olivar desde el municipio de Martos. Asimismo, ha solicitado impulsar los proyectos de los centros logísticos de Andújar, Jaén y Linares .

Durante el encuentro, el presidente de la Administración provincial ha puesto sobre la mesa problemáticas sociales urgentes, como la falta de transporte escolar que afecta a diversas zonas de la provincia .

Latorre ha urgido a la Junta a dar una "solución inmediata" para los más de 1.600 alumnos jiennenses que han iniciado el curso escolar sin este servicio, señalando que es un problema que afecta directamente a las familias y que la Administración autonómica "tiene que resolver ya" .

En materia de vivienda, un asunto que preocupa especialmente a los jóvenes, Latorre ha pedido la implicación de la Junta para que cumpla con sus competencias. Tras recordar que la Diputación ya está destinando recursos y ayudas en las comarcas de la Sierra de Segura y El Condado, ha propuesto a Moreno que, "si no quiere gestionar los fondos del Gobierno de España para vivienda, que los transfiera a las diputaciones" .

El máximo responsable de la Diputación de Jaén también ha incidido" proyectos clave para el desarrollo de la provincia, citando expresamente la Ciudad Sanitaria y la Ciudad de la Justicia. Del mismo modo, le ha planteado realizar una "apuesta decidida" por el "mantenimiento de la sanidad y la educación públicas".

Finalmente, Latorre ha urgido al presidente de la Junta de Andalucía a equiparar los esfuerzos de su Gobierno con los grandes proyectos de la provincia, reclamando que ponga "al menos el mismo esfuerzo" en el proyecto del Cetedex de Jaén que el destinado al Colce de Córdoba.