Moreno urge al Gobierno acelerar fondos UE para Linares (Jaén) y Adelante ve un regalo "envenenado" la cesión de Santana

SEVILLA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha apremiado este jueves al Gobierno de España a "acelerar cuanto antes" los fondos europeos 'Next Generation' en los que el Ejecutivo autonómico ha incluido proyectos para Linares (Jaén), para que les dé "luz verde" y "podamos hacer realidad esos fondos absolutamente necesarios" para el municipio jiennense, mientras que la portavoz parlamentaria de Adelante Andalucía, Inmaculada Nieto, le ha advertido de que a pie de calle se ha vivido la cesión, por parte de la Junta, de la gestión de activos del Parque Empresarial Santana al Ayuntamiento linarense como un "caramelo envenenado".

En el transcurso de la sesión de control al Gobierno andaluz en el Pleno del Parlamento, la portavoz de Adelante y representante de IU ha centrado su pregunta dirigida al presidente de la Junta en la situación de Linares y su comarca, aludiendo a la "indignación a pie de calle" que se vive allí y que está "plenamente justificada" por el "fracaso de las políticas públicas de todas las administraciones aplicadas en esa comarca en la última década", según ha subrayado Inmaculada Nieto.

La portavoz de Adelante ha considerado así que es "normal" el sentimiento de "hartazgo" entre la población de Linares hacia decisiones que se toman desde las administraciones que no tienen "nada que ver con las soluciones que requiere aquella comarca".

El presidente de la Junta le ha respondido compartiendo su "diagnóstico" sobre la situación de aquella zona de la provincia de Jaén, que lleva "décadas sufriendo un deterioro social y económico que ha venido acompañado de falsas o incumplidas promesas que han generado una enorme frustración y melancolía", así como "hartazgo" por las iniciativas que se están adoptando por las distintas instituciones.

Juanma Moreno ha señalado que "los datos reflejan que hay estrategias que han fracasado", que "tenemos que aprender de los errores y del pasado, e irnos a lo concreto", y en esa línea ha defendido que su gobierno ha cumplido su "compromiso" con el alcalde de Linares, Raúl Caro-Accino, de ceder los "importantes suelos industriales" del Parque Empresarial Santana al Ayuntamiento.

Además, la Junta ha impulsado "un plan de actuación" en dicho parque por valor de seis millones de euros, así como la "finalización" de las obras del ramal ferroviario Vadollano-Linares con la red de mercancías y su conexión con el parque industrial, la puesta en marcha del programa de captación de inversiones empresariales y 'startups' dotado con cinco millones que va a permitir que "se asiente un tejido productivo" en dicha comarca, además de otras acciones en materias como turismo, salud, educación o justicia, según ha relatado el presidente.

MORENO: "QUEDA MUCHO POR HACER"

No obstante, Moreno ha apostillado que "queda mucho por hacer, y es un esfuerzo que tenemos que hacer de manera colectiva". En esa línea, ha querido dejar claro que el Gobierno andaluz "pondrá todo su empuje", pero se necesita "concentrar todos los esfuerzos y energías" con otras administraciones como el Ayuntamiento, la Diputación Provincial y el Estado, porque "si todos actuamos de manera coordinada vamos a llegar mucho más lejos" para que "las promesas que estaban en el aire se conviertan en realidad", según ha agregado.

Inmaculada Nieto ha respondido al presidente que en esta cuestión "no se trata sólo de llegar mucho más lejos a través de la colaboración institucional, sino mucho más rápido", y ha apuntado que una parte de la intervención de Moreno le "suena" a la "liturgia" de una década de anuncios por los que "ya hemos pasado".

La portavoz de Adelante ha emplazado al presidente a hacer "protagonista" de su actuación sobre Linares a la plataforma ciudadana creada en dicho municipio y a los agentes económicos y sociales, que son "perfectamente conocedores de sus problemas y de las soluciones que se le pondrían poner" a las mismas, porque "una parte de la indignación" que, según ha insistido, reina en Linares viene del incumplimiento de promesas pero también de "decisiones que han hecho daño" y que ha afeado al actual Gobierno de PP-A y Ciudadanos (Cs), como la "pérdida de unidades públicas en colegios" o que haya habido comedores escolares "cuatro meses cerrados".

La parlamentaria de IU ha advertido además a Moreno de que a pie de calle se vive la cesión del Parque Empresarial Santana se vive como "un caramelo envenenado" que sólo contenta al alcalde, de Cs, "porque para aquello ponerlo operativo va a consumir muchos recursos y dilata mucho tiempo poderlo poner en carga".

ADELANTE PIDE A LA JUNTA UNA "ESTRATEGIA" Y "VOLUNTAD POLÍTICA"

Inmaculada Nieto ha aseverado que "Linares y su comarca necesitan una estrategia, recursos tangibles, voluntad política, impregnarse y darle protagonismo a la sociedad civil, que sabe lo que está pasando a pie de calle", por lo que ha insistido en pedir al presidente de la Junta "decisiones a pie de terreno" y escuchar "a la gente de Linares y su comarca, que ya no puede más", según ha zanjado.

Juanma Moreno le ha respondido subrayando que Linares sufre "problemas estructurales, de décadas", y que el actual Gobierno que él preside apenas lleva "24 meses" de ejercicio, por lo que desde Adelante deberían aludir a "37 años de gobierno" socialista en la Junta para explicar un "deterioro tan amplio" en esa zona, y hacer "autocrítica hacia lo que se ha hecho en el pasado" porque IU también formó parte del Gobierno de la Junta entre 2012 y 2015.

Moreno ha puesto de relieve que él ha visitado "14 veces" Linares en los últimos cuatro años, y ha defendido que siempre ha "dado la cara" en esa ciudad. Ha agregado que desde la Junta ya están poniendo recursos y generando "entornos de confianza" para facilitar la creación de empresas y la atracción de inversiones.

No obstante, ha reclamado la ayuda de Adelante para facilitar actuaciones del Gobierno de la nación como la recuperación del tren Talgo Granada-Madrid para Linares, o que la línea Madrid-Cádiz tuviera parada en Linares-Baeza y así "poder conectar con otras capitales andaluzas", según ha enumerado Moreno.

El presidente ha lamentado que por parte del Gobierno central "no tenemos respuesta" a esas cuestiones, ha subrayado que la Junta ya ha "comprometido once millones de inversiones en Linares", y ha apostado por que el Gobierno central ponga "otros once millones" y la Diputación "al menos cinco para llegar más lejos y más rápido".

También ha apuntado que el Ejecutivo andaluz ha incluido en los fondos europeos 'Next Generation' "prácticamente 300 millones de euros para muchos de los proyectos que tiene Linares", por lo que Moreno ha urgido al Gobierno central a "acelerar cuanto antes" esos fondos y que puedan así hacerse "realidad" para Linares.