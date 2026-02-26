Moreno valora la desclasificación de documentos del 23F: "Las teorías conspiratorias quedan postergadas con la claridad"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en una imagen de archivo en el Palacio de San Telmo - María José López - Europa Press

SEVILLA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha valorado este jueves como "más que razonable" la decisión del Consejo de Ministros de desclasificar documentos secretos sobre el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 y ha defendido que "las teorías conspiratorias quedan postergadas con la claridad".

Moreno se ha pronunciado de este modo en una entrevista en la cadena Ser, recogida por Europa Press, un día después de la muerte en Alzira (Valencia) a los 93 años de edad del exteniente coronel Antonio Tejero, condenado a 30 años de cárcel por el asalto al Congreso en el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, justo después de que el Consejo de Ministros autorizase la desclasificación de documentos secretos relativos al golpe.

"45 años es mucho tiempo y me parece razonable que se hayan desclasificado. Creo que además de desclasificarlos, dar información y transparencia sobre un suceso que ha marcado nuestra historia de nuestra joven democracia, como es el intento de golpe de Estado era importante, oportuno e interesante", ha asegurado el jefe del Ejecutivo".

Tras recordar que "una vez que se ha cumplido la ley, a partir de los 45 años se puede desclasificar", Moreno ha destacado que la documentación ahora conocida "aporta luz a muchas sombras, sobre todo a todos los que están en teorías conspiratorias que lamentablemente vemos muchas veces sobre un suceso de ese tipo, y que al final quedan postergadas con la claridad".