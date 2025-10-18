Moreno valora "las profundas tradiciones andaluzas" y muestra emoción por recibir en San Telmo a la Esperanza de Triana

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, recibe a Nuestra Señora de la Esperanza de Triana en el Palacio de San Telmo. - FRANCISCO J. OLMO / EUROPA PRESS

SEVILLA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha expresado su emoción por "las profundas tradiciones de Andalucía" y su satisfacción por recibir a Nuestra Señora de la Esperanza de Triana en el Palacio de San Telmo, en Sevilla. La imagen, tras permanecer dos semanas en el Polígono Sur, ha emprendido este sábado el camino de regreso a la Capilla de los Marineros, donde continuará su programación de misiones con motivo del 75.º aniversario de la proclamación del Dogma de la Asunción.

Así lo ha expresado Moreno durante una conexión con el programa 'El Llamador' de Canal Sur Radio, coincidiendo con el paso de la Esperanza de Triana frente al Palacio de San Telmo. En sus palabras, ha señalado que "no es algo habitual poder recibirla, y por tanto, me siento muy honrado de presidir este momento". Asimismo, ha adelantado que el Ejecutivo andaluz realizará una ofrenda a la Virgen.

El presidente de la Administración andaluza ha destacado también la emoción que le produce "no solo el fervor popular, sino nuestras profundas tradiciones, esas raíces tan hondas que tenemos en Andalucía, de gran calado, y que marcan la vida de los andaluces".

En este sentido, Moreno, Hermano Distinguido de las Reales Cofradías Fusionadas de Málaga, y cuyos hijos también son hermanos de esta corporación y de la Hermandad del Amor de Sevilla, asegura tener "un reparto por todos lados, con lo cual tengo la suerte de disfrutar de una Semana Santa muy diversa, como las que tenemos en Andalucía".