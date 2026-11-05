Moreno ve "absolutamente obligatoria" la presencia de Sánchez en la misa funeral de Toledo: No ir "sería un insulto"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha presidido el minuto de silencio tras el accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo. A 28 de octubre de 2026 en Sevilla (Andalucía España) - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP), ha defendido que la presencia de representantes del Gobierno de la Nación encabezados por el presidente Pedro Sánchez en la misa funeral por las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo) prevista el martes 10 de noviembre en la Catedral de Toledo es "absolutamente obligatoria" y ha advertido de que si finalmente no acude el jefe del Ejecutivo como ocurrió en el funeral por las víctimas de Adamuz (Córdoba) celebrado en Huelva "sería un insulto".

Moreno se ha pronunciado de este modo en una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, al ser preguntado por si considera que sería oportuna la presencia de representantes del Gobierno de la Nación en la misa funeral por las víctimas del accidente ferroviario de Urda prevista para el día 10 de noviembre en la Catedral de Toledo, a la que ya han confirmado su asistencia los Reyes Felipe VI y Letizia y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.

"No es que crea que sea necesario, es que creo que es absolutamente obligatorio. Cuando eres el representante de la sociedad española y eres el responsable y titular de la red ferroviaria en España, tienes la obligación moral, política e institucional de acudir", ha asegurado el jefe del Ejecutivo andaluz, que ha señalado que le "parecería una desfachatez, una enorme descortesía y una insensibilidad manifiesta que ningún representante del Gobierno estuviera allí" y ha añadido que "el primero que debería estar es el máximo responsable del Gobierno, el presidente Sánchez".

En este sentido, Moreno ha relatado que familias de víctimas del accidente de Adamuz "nos han trasladado en numerosas ocasiones la enorme lejanía que ha tenido el Gobierno y sus representantes con ellos, la falta de empatía, de piel, de sensibilidad con los que están sufriendo y a los que hay que acompañar". "No me cabe ni en la cabeza que el presidente del gobierno no fuera a esa ceremonia", ha concluido.