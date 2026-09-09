Moreno ve "muy grave" el listado de periodistas de Interior: "Recuerda a los tiempos pasados de Franco"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, durante la atención a los medios de comunicación tras la reunión. A 09 de septiembre de 2026, en Granada (Andalucía, España). El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se ha reunido este - Álex Cámara - Europa Press

GRANADA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha considerado este miércoles "muy grave" la existencia de un listado de periodistas elaborado por la Oficina de Comunicación del Ministerio del Interior, porque recuerda a los "tiempos pasados de (Francisco) Franco".

En declaraciones a los medios de comunicación en Granada, Juanma Moreno ha señalado que la existencia de ese informe, en el que se "ficha a los periodistas por su filiación ideológica", es algo "muy grave" que debería tener "alguna consecuencia" y, sobre todo, "alguna explicación" por parte del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

"Me recuerda a tiempos pasados de Franco cuando desde el Ministerio del Interior se calificaba con foto y se hacía una ficha de los periodistas sobre su orientación ideológica", ha recalcado.