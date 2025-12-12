Moreno ve al PP "muy cerca de la mayoría absoluta" en Extremadura: "Sería espléndido porque daría estabilidad"

Archivo - El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (2i), y la presidenta del PP de Extremadura, María Guardiola; durante un acto de precampaña del Partido Popular, en el parque de la Isla, a 16 de abril de 2023, en Mérida. (Foto de archivo). - Jorge Armestar - Europa Press - Archivo

El presidente de la Junta de Andalucía y del PP andaluz, Juanma Moreno, ha señalado este viernes que el PP está "muy cerca" de lograr ganar con "mayoría absoluta" en Extremadura en las elecciones que se celebran en dicha comunidad el próximo domingo 21 de diciembre, y ha opinado que eso "sería espléndido", porque "daría estabilidad" al gobierno de esa región "hermana" de la andaluza.

Son ideas que el presidente de la Junta de Andalucía ha compartido durante la presentación de su libro 'Manual de convivencia. La vía andaluza', que ha protagonizado este viernes por la tarde en un acto en Barcelona.

Preguntado por sus expectativas de cara a dichos comicios a la Asamblea de Extremadura, donde la presidenta María Guardiola (PP) ha adelantado la convocatoria de elecciones tras no lograr acuerdos con otros grupos para aprobar el Presupuesto autonómico de 2026, Juanma Moreno ha indicado que cree que "las cosas van muy bien" para el PP en Extremadura, "sinceramente".

"Estamos muy cerca de la mayoría absoluta en Extremadura", ha añadido en esa línea, antes de apostillar, no obstante, que "es muy difícil" obtener una victoria así, "estando Vox como está, en un 13%, 14%, 15%" de intención de voto.

En todo caso, Moreno ha vaticinado que, en dichas elecciones, "el PP va a subir mucho y el PSOE va a bajar mucho, y vamos a ver lo que hace Vox", al tiempo que ha defendido que "sería espléndido para el país" que la candidata del PP y presidenta extremeña, María Guardiola, "consiga esa mayoría suficiente" que cree que puede lograr.

"Daría estabilidad a Extremadura", además de que "mandaría un mensaje al resto de España de que es posible gobernar con estabilidad, y mandaría un mensaje también a Vox, de que una cosa son las encuestas y otra cosa es la realidad", ha añadido Juanma Moreno al respecto para concluir.

