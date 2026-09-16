Moreno y Vox confían en un acuerdo de gobierno para toda la legislatura y cargan contra las "incertidumbres" de Sánchez

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (1d), y los vicepresidentes Antonio Sanz (2i) y Manuel Gavira (2d), y Carolina España, en la primera jornada del Pleno del Parlamento andaluz. A 16 de septiembre de 2026, en Sevilla (Andalucía, España) - María José López - Europa Press

SEVILLA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y el portavoz parlamentario de Vox, Javier Cortés, han confiado este jueves en su primer debate ante el Pleno del Parlamento en que el acuerdo de gobierno suscrito el pasado mes de julio por ambas formaciones sirva para dar estabilidad durante toda la legislatura, al tiempo que han arremetido contra las "incertidumbres" que genera el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Moreno se ha sometido este miércoles a la primera sesión de control ante el Pleno del Parlamento de la nueva legislatura, en la que Cortés se ha estrenado haciéndole la pregunta que corresponde a Vox y le ha trasladado que será un portavoz "exigente y leal y defensor" del pacto de gobierno que han suscrito ambos partidos "para los próximos cuatro años".

El presidente ha deseado a Cortés "lo mejor" al frente del grupo Vox y ha defendido un acuerdo de gobierno con 150 medidas, "cuyo despliegue abarcará la práctica totalidad de la legislatura" y que puede contribuir de manera decidida a la "mejora de la vida social y económica" de la comunidad.

Ha defendido que Andalucía cuenta con un gobierno que tiene experiencia, que está decidido, capaz de gobernar para todos los andaluces y con la firme determinación y el compromiso de escuchar a los andaluces, que son fundamentales en la tarea de gestionar y de plantear soluciones a sus demandas. El presidente ha destacado del acuerdo de gobierno el hecho de que Andalucía vaya a contar con presupuestos en los próximos cuatro años, lo que significa "estabilidad, seguridad y certeza".

Frente al escenario andaluz, según Moreno, nos encontramos con "incertidumbres" tanto en el ámbito internacional como nacional, con un Gobierno de España que está en su fase "final, sin capacidad legislativa, sin capacidad de presentar unos presupuestos, y sin capacidad de reacción ante los graves problemas que sufre" el país.

"Nuestra acción de gobierno se centrará en avanzar en nuestra agenda de transformación en Andalucía", según Moreno, para quien es necesario un nuevo ejecutivo en España que "escuche" a esta tierra y que "no nos margine, como desgraciadamente llevamos sufriendo ocho años, en beneficio de otros territorios, especialmente por el independentismo catalán".

Por su parte, Javier Cortés ha defendido que gracias al acuerdo de gobierno entre PP-A y Vox, "la prioridad nacional" en el acceso a la vivienda y en las ayudas sociales "es una realidad", y todos los andaluces que están teniendo que decidir entre llenar la nevera o pagar la luz están viendo en este gobierno políticos que "priorizan" a los suyos y no a los que han "entrado aporreando la puerta".

"Este acuerdo ha sido vilipendiado, ha sido tergiversado y ha sido insultado de socialistas a comunistas pasando por tertulianos, pero Pero nunca ha sido criticado por quienes no llegan a final de mes, por quienes no tienen acceso a la vivienda y por quienes sufren las consecuencias de la inmigración ilegal en la puerta de su casa", ha sentenciado.

"Vox no va a defender sillones, sino que solo va a defender los intereses de los españoles", ha sentenciado Cortés, quien ha querido dejar claro que su partido va a ser "fiel al pacto firmado".

Durante su intervención, Cortés ha hecho alusiones a la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, lo que ha llevado al portavoz adjunto del Grupo Socialista, Rafael Recio, a pedir la palabra a la presidenta de la Cámara, Ana Mestre, por alusiones.

Concretamente, Cortés ha manifestado que ya es hora de que los estudiantes andaluces "empiecen a conocer la historia del terrorismo" en España, que "hoy la señora Montero blanquea en Andalucía". Recio ha pedido la retirada de esa expresión del diario de sesiones y Mestre le ha trasladado que así será.

Cortés ha indicado que Andalucía debe ser un "bastión" contra el Gobierno "traidor" de Pedro Sánchez y que está "acorralado" por la corrupción.

Tras criticar duramente la gestión del Gobierno ante la "invasión" de Ceuta, Cortés ha advertido de que en el Ejecutivo de Pedro Sánchez están "dispuestos a todo y tenemos que hacer una oposición frontal". Ha señalado que el Gobierno central no defiende la "unidad, igualdad y la libertad de toda España" sino que "vende, como está haciendo la señora Montero, nuestra soberanía a golpistas, a separatistas y a los herederos de ETA".

Ha añadido que Montero ha sido "la que ha traicionado a todos los andaluces" con un modelo de financiación que "nos enfrenta, que nos debilita, y que rompe todos los lazos comunes entre los diferentes pueblos de España".

Tras estas manifestaciones de Cortés, Rafael Recio también ha vuelto a pedir la palabra ante el pleno, pero Mestre ha considerado que no procedía.