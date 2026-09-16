Adelante acusa a Moreno de "privatizar la sanidad y forrar a altos cargos" y el presidente le afea su "populismo"

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, en la sesión de control al Gobierno del 16 de septiembre de 2026. - MARIA JOSE LOPEZ / EP

SEVILLA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha acusado este miércoles al presidente de la Junta, Juanma Moreno, de dedicar el verano a "privatizar la sanidad --hasta ocho contratos por valor de 181 millones de euros-- y forrar a altos cargos"; un discurso al que Moreno ha replicado criticando el discurso "demagógico y populista" de García.

En la sesión de control al presidente andaluz, el portavoz de Adelante ha ironizado con el hecho de que Andalucía "ha vivido la primavera-verano de privatización sanitaria", poniendo como ejemplo las unidades móviles para realizar mamografías dentro del programa del cribado del cáncer de mama. "¿Se acuerda? Las que usted me decía que esto era mentira, que esto era cero, cero, cero... A esto ha dedicado usted el verano: en privatizar la sanidad y en forrar a los altos cargos".

Sobre esto último, José Ignacio García se ha referido a los 2.000 euros que los altos cargos perciben para destinarlo a una vivienda. "Por cierto, señores de Vox, esa paguita sí está bien, ¿no? Esa sí les gustas, ¿verdad?". "Mientras usted nombraba altos cargos con casa gratis, este verano han pasado muchas cosas", ha sostenido el portavoz de Adelante.

Entre esas "cosas", García ha aludido a los profesores interinos que han visto cómo les cambiaban el destino para este curso después de "pagar una fianza por un piso". "Los máquinas de la gestión han dejado tirados a miles de docentes andaluces", ha criticado el portavoz de Adelante, que ha exigido a Moreno "al menos, una disculpa" y que la Administración "se haga cargo de los gastos que han hecho los docentes por su culpa".

Mientras "usted nombraba al Gobierno con más altos cargos de la historia de Andalucía", los bomberos del Infoca, que han tenido que atender dos de los incendios más graves de España --Los Gallardos (Almería) y Niebla (Huelva)--, alertaban de que "no tenían personal, ni equipo ni materiales".

El presidente de la Junta ha lamentado el discurso "triste, demagógico, populista, básico y artificial"; unas palabras que, según Moreno, "hacen un flaco favor" a la vida pública. Frente a las críticas de Adelante Andalucía, el presidente ha esgrimido datos como el incremento "acumulado" de más de 7.800 docentes; el presupuesto de 271 millones de euros para el Plan Infoca y un sistema de mamografías a través de unidades móviles, que se retrotrae a 2016, con el que se atiende a la dispersión geográfica.

"La lectura e interpretación de todas las mamografías incluidas en las redes de las unidades móviles corresponden siempre, siempre, siempre a facultativos del Sistema Público Andaluz", ha remarcado Moreno. "A esas mujeres de zonas rurales, usted les dice --apuntando a García-- que les quieren quitar esos camiones" donde se realizan las mamografías.