Morillo (Vox) valora el acuerdo con el PP para un Gobierno andaluz "centrado en las prioridades reales de la ciudadanía"

El parlamentario andaluz por Vox en Jaén, Benito Morillo. - VOX JAÉN

JAÉN 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Vox en Jaén ha valorado el acuerdo alcanzado con el PP como "un paso importante para poner en marcha un Gobierno andaluz "centrado en las prioridades reales" de la ciudadanía y "en el cumplimiento de los compromisos adquiridos durante la campaña electoral".

Así lo ha indicado este miércoles el parlamentario autonómico de la formación por la provincia jiennense, Benito Morillo, en una comparecencia para analizar el pacto firmado con los 'populares' y que ha permitido la investidura de Juanma Moreno como presidente de la Junta.

Morillo ha señalado que el acuerdo incorpora "medidas que responden a las principales demandas de los andaluces" y ha situado "como ejes de actuación la prioridad nacional, la protección del campo andaluz, la bajada de impuestos y el fortalecimiento de los servicios públicos", según ha informado Vox-Jaén.

Se trata de iniciativas que "formaban parte de su programa y que ahora se traducen en compromisos concretos". "Esto es lo que prometimos en campaña, esto es lo que respaldaron los andaluces con su voto y esto es lo que hemos conseguido", ha añadido.

Además, ha subrayado que el objetivo del futuro gobierno será trabajar para el conjunto de los andaluces, "con independencia de la opción política que hayan votado, con un gobierno que defienda el sentido común y cuya prioridad sea mejorar la vida de los andaluces".

Por último, Morillo ha insistido en que Vox continuará trabajando para propiciar un "cambio político a nivel nacional" y ha reiterado su compromiso de impulsar "políticas que contribuyan a poner fin al actual Ejecutivo de Pedro Sánchez y ofrecer una alternativa para España".