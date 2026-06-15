Motril (Granada) inicia la temporada alta de playa con un servicio de socorrismo que aumenta hasta los 25 efectivos

El servicio de socorrismo en las playas Motril amplía este año su periodo de vigilancia y vigencia, dando inicio el 15 de junio y finalizando el día 6 de septiembre, ininterrumpidamente, con un aumento significativo de 62 a 84 el número de las jornadas. - AYUNTAMIENTO DE MOTRIL

GRANADA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de la ciudad granadina de Motril da comienzo este lunes al nuevo dispositivo de socorrismo de playas de forma que amplía la temporada alta de vigilancia del 15 de junio al 6 de septiembre, aumenta hasta 25 los socorristas disponibles y refuerza la seguridad y los materiales en todas las playas del municipio, incluyendo por primera vez la Playa de las Azucenas.

Así lo ha dado a conocer la alcaldesa, Luisa García Chamorro, acompañada por la teniente de alcalde de Promoción Turística, María Ángeles Escámez, y el teniente de alcalde de Playas, José Peña, que han visitado las inmediaciones de la Playa de Poniente de Motril para presentar todos los detalles.

García Chamorro ha afirmado que este año Motril "da un salto cualitativo y cuantitativo en la seguridad de estos espacios", donde el municipio será "el primer Ayuntamiento de toda la Costa Tropical en presentar su dispositivo veraniego, con lo cual las playas van a estar protegidas durante más tiempo", además de que cuenta con "grandes novedades y mejoras para que nuestras playas sigan siendo referente en toda la costa".

El servicio de socorrismo en las playas Motril amplía este año su periodo de vigilancia y vigencia, dando inicio el 15 de junio y finalizando el día 6 de septiembre, ininterrumpidamente, con un aumento significativo de 62 a 84 el número de las jornadas de socorrismo en este periodo.

La regidora ha destacado el esfuerzo municipal, que, según ha dicho "supone duplicar la inversión destinada al contrato de salvamento y socorrismo en nuestras playas. El objetivo es claro, contar con unas playas cada vez más accesibles e inclusivas, de las que pueda disfrutar toda la ciudadanía en igualdad de condiciones y, para lograrlo, es fundamental reforzar algunos servicios como el baño asistido y aumentar los efectivos de atención".

Para José Peña, uno de los recursos más importantes y novedosos del comienzo de este nuevo servicio es la ampliación de los recursos humanos: "Pasamos de 19 a 25 socorristas este año, de los cuales 20 son socorristas acuáticos, dos son técnicos en emergencias sanitarias, otros dos son patrones de embarcaciones y uno de ellos es el encargado del servicio, el cual estará en continua coordinación con las diferentes fuerzas y cuerpos de seguridad ante cualquier eventualidad", ha expuesto.

Otra de las mejoras ha sido la duplicidad de aquellos medios materiales que se destinan al apoyo y refuerzo de la seguridad de todos los bañistas. Este año las playas cuentan con ambulancia propia, vehículo 4x4 de coordinación, tres motos acuáticas con camilla para rescate, cuatro torres de vigilancia y cuatro puestos de socorro totalmente equipados, así como un sistema de megafonía completo para información y avisos.

Dentro de las novedades en materia de recursos, destaca la incorporación de un nuevo punto de baño asistido en la Playa de Poniente, así como la ampliación del material destinado a la atención de personas con diversidad funcional, con la suma de cuatro nuevos conjuntos completos (cada uno equipado con silla anfibia infantil y de adulto, muletas anfibias y chalecos), lo que eleva el total a seis.

Además, se incorporan dos sillas de vigilancia portátiles que permitirán reforzar la cobertura en nuevas zonas y responder de forma más eficaz a situaciones especiales de gran afluencia.

Por último, se incluye un vehículo tipo quad que mejorará la accesibilidad y la movilidad de los equipos de socorrismo y se realizarán talleres de prevención, seguridad y primeros auxilios.

Para la concejala de Promoción Turística, María Ángeles Escámez, el principal reclamo turístico de Motril son sus playas, y por tanto es fundamental "seguir mejorándolas y dotándolas de todos los servicios e infraestructuras necesarias para que continúe siendo un motor turístico y económico de nuestro municipio".