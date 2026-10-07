Movilidad avanza en Granada en el anteproyecto para conectar la segunda circunvalación con la CITAI de Escúzar

El consejero de Fomento, Mario Muñoz-Atanet, en la comisión parlamentaria del 7 de octubre de 2026. - JOAQUIN CORCHERO / PARLAMENTO DE ANDALUCIA

SEVILLA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Fomento y Sostenibilidad, Mario Múñoz-Atanet, ha asegurado que su departamento avanza en el anteproyecto para la conexión por carretera entre la segunda circunvalación de Granada y la Ciudad Industrial, Tecnológica y Área de Innovación (CITAI) de Escúzar. Además ha detallado otras mejoras ya ejecutadas para mejorar los accesos a este enclave.

En este sentido se ha pronunciado este miércoles el consejero en la Comisión Parlamenteria de su ramo cuando ha sido cuestionado por el grupo Vox por el acceso desde la segunda circunvalación.

La parlamentaria de Vox, Beatriz Sánchez Agustino, ha demandado, en concreto, un calendario a desarrollar para la mejora de todas las conexiones por carretera con la CITAI de Escúzar donde ya han comenzado las obras de las instalaciones del proyecto IFMIF-DONES y su acelerador de partículas.

En su respuesta, Mario Múñoz-Atanet, ha expuesto que durante las dos últimas legislaturas, la Junta ha ejecutado varias actuaciones para mejorar la conexión con el parque tecnológico con una inversión de siete millones de euros, entre las que ha destacado "las obras de ensanche y mejora de la subida vial de la A368 que finalizaron en marzo de 2025" y el refuerzo de firme en un tramo de tres kilómetros de esta misma carretera en el interior del parque.

A estas actuaciones ha añadido la renovación del firme de la principal ruta de acceso por carretera a la CITAI, la A385, donde en el último año se está renovando el firme de nueve kilómetros entre Otura, La Malaha y Alhendín, donde ha ejecutado "la capa intermedia y durante el mes de octubre se completará la extensión de la capa de rodadura en uno de los tramos" dentro del plan extraordinario de asfaltado.

En este punto, ha dicho que, en paralelo, se está trabajando en la redacción del anteproyecto para mejorar la conexión entre la segunda circunvalación de Granada y la CITAI de Escúzar a través de la A-388 y la variante de la Malahá, "una actuación que abarca nueve kilómetros de la carretera A338 y con la que mejoraremos el acceso al parque". "Actualmente ya tenemos definidos y estudiados todos los corredores y estamos pendientes de información", ha precisado.

Múñoz-Atanet ha subrayado que estas mejoras cobran especial importancia en previsión del aumento de tráfico debido a la construcción del acelerador de partículas previsto en la CITAI, que "va a posicionar a Granada y Andalucía en la élite científica", por lo que ha reafirmado que "el compromiso del Gobierno andaluz para reforzar estas conexiones con el CITAI de Escúzar es firme".