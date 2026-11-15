Movimiento Sumar y las asociaciones Cesida y Adhara exigen la ampliación de derechos del colectivo Lgtbiq+. - MOVIMIENTO SUMAR

SEVILLA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

Movimiento Sumar junto a las asociaciones Cesida y Adhara han exigido la garantía y la ampliación de los derechos del colectivo Lgtbiq+ en una jornada de trabajo celebrada para poner en común las necesidades de la comunidad y darle cabida a sus reivindicaciones a nivel municipal y estatal.

Según ha informado Movimiento Sumar Andalucía en una nota, en la reunión se han abordado, entre otras cuestiones, la actual situación de las personas seropositivas y cuales son los retos a los que todavía deben enfrentarse. Porque "aunque la imagen de esta enfermedad ha evolucionado en los últimos años aún hay mucha desinformación y estigmatización por parte de la sociedad española y andaluza".

En esta línea, "la realidad de las personas seropositivas ha evolucionado en positivo desde los años 80 hasta ahora". Si embargo, "todavía son muchas las barreras a las que se deben enfrentar ellos y sus familias". Por ello, "seguiremos trabajando para que su integración sea plena", ha asegurado el candidato de Frente Amplio, Antonio Toledo.

Por otra parte, han destacado varias medidas que se han puesto encima de la mesa, como el reconocimiento de la Discapacidad, Envejecimiento Prematuro y Derechos Lgtbi+ de las personas que tienen un largo recorrido con la enfermedad del VIH, la incorporación del fenómeno del chemsex en la Estrategia Nacional sobre Adicciones y planes de salud mental, con financiación pública estable, o el blindaje y Desarrollo del Pacto Social por la no Discriminación y la Igualdad de Trato Asociada al VIH y de la Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación, con un compromiso normativo e institucional.

De esta manera, se exigirá a las fuerzas políticas el blindaje del Pacto Social por la no Discriminación y la Igualdad de Trato Asociada al VIH en todas las esferas vitales. Asimismo, se ha abordado la educación para la Salud y Prevención Integral como punto fundamental para acabar con la estigmatización que sufren las personas con VIH con medidas concretas como garantizar la gratuidad de los preservativos para la población joven y eliminar cualquier barrera económica o burocrática para el acceso equitativo a la PrEP o implementar recursos de salud específicos para mujeres y personas trans que viven con VIH.

En este sentido, Movimiento Sumar ha señalado que "vamos a promover la creación de este pacto estatal que preserve a las personas de los discursos de odio con medidas de sensibilización y un endurecimiento de las responsabilidades penales". Así, "estamos viviendo en un momento en el que la sociedad ha normalizado ciertos discursos y consideramos que es una urgencia alcanzar estos compromisos".

Por último, las organizaciones se han comprometido a volver a verse tras las elecciones en las que estas, y otras medidas, serán defendidas dentro de la campaña de Frente Amplio.