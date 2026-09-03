Movimiento Sumar Córdoba respalda las movilización por la gestión pública y eficaz de colonias felinas

Archivo - Colonia felina. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Movimiento Sumar Córdoba ha mostrado su apoyo a las concentraciones convocadas para este domingo, 6 de septiembre, en distintos puntos del país para reclamar el cumplimiento efectivo de la Ley 7/2023 y una gestión adecuada de las colonias de gatos comunitarios.

Según informa Movimiento Sumar Córdoba en una nota, en la capital cordobesa la concentración tendrá lugar a las 12,00 horas en la Plaza de la Constitución, convocada por la Federación de Asociaciones Protectoras de Animales de Córdoba (Fapac).

Desde Movimiento Sumar Córdoba consideran que la gestión de las colonias felinas "debe abordarse desde la responsabilidad de las administraciones públicas, contando con quienes llevan años trabajando sobre el terreno y conocen de primera mano la realidad de cada colonia. Las personas cuidadoras son una pieza imprescindible, pero su compromiso no puede convertirse en la sustitución de las obligaciones municipales. La colaboración debe servir para construir programas públicos con recursos, planificación y continuidad".

Igualmente, Movimiento Sumar Córdoba pone en valor la experiencia de la capital como "ejemplo de que los avances son posibles cuando existe coordinación entre los distintos agentes implicados: Ayuntamiento, entidades de protección animal, profesionales veterinarios, personas cuidadoras y ciudadanía".

Para el colectivo, el CER debe entenderse como "una gestión continuada y planificada, no como una sucesión de actuaciones aisladas. Para ello son necesarios recursos públicos, esterilización, identificación, censo, seguimiento y atención veterinaria. Cuando se ponen recursos y las personas trabajan coordinadamente, el CER funciona. Lo que no puede ocurrir es que esta realidad dependa del municipio en el que se encuentre una colonia."

La formación ha reclamado que el cumplimiento de la Ley 7/2023 se traduzca en programas CER estables y suficientemente dotados, evitando que el peso económico y organizativo recaiga sobre el voluntariado.

Así las cosas, han remarcado que el objetivo del "buen funcionamiento del CER dependa del código postal" sino que "lo que funciona en Córdoba pueda convertirse en una realidad para cualquier municipio de España". Por todo ello, Movimiento Sumar Córdoba ha animado a la ciudadanía a participar en las concentraciones del próximo domingo y expresa su reconocimiento a todas las personas cuidadoras y entidades que llevan años trabajando por una gestión ética de las colonias felinas.

"La protección de los gatos comunitarios es una responsabilidad compartida, pero la obligación de garantizar su gestión corresponde a las administraciones", han apostillado.