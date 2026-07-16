La MTB Guzmán el Bueno eleva su impacto económico directo en Córdoba a los cinco millones y genera 15.600 pernoctaciones

Imagen de la archivo de la edición de 2026 MTB Guzmán el Bueno. - UCO

CÓRDOBA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Club Deportivo Ciclos Cabello y la Universidad de Córdoba (UCO), a través del Grupo de Investigación SEJ-588 Economía del Turismo, la Cultura y el Deporte y el Centro de Análisis y Prospectiva del Turismo (CAPT-UCO), han colaborado para realizar un estudio de impacto económico y análisis del participante de la XXI MTB Guzmán el Bueno, que ha revelado un impacto económico de cinco millones de euros y más de 15.600 pernoctaciones.

Tal y como ha detallado la UCO en una nota, la edición de 2026 ha supuesto un impacto económico directo de 5.003.284,82 euros. Además, de los 4.000 participantes, 3.200 procedían de fuera de Córdoba. Al considerar también a sus acompañantes, el evento atrajo a la ciudad aproximadamente 11.030 visitantes.

El estudio ha sido realizado por los profesores de Economía Aplicada José Enrique Ramos, Miguel Ángel Alcaide, David Algaba y Tomás López-Guzmán, la investigadora Paula Cristina Ferreira y el profesor de Geografía Humana, Manuel Rivera. Los resultados están basados en 880 respuestas válidas a un cuestionario distribuido entre los participantes de la prueba.

Del total de visitantes, 2.267 acudieron a Córdoba únicamente durante el día de la prueba y 8.763 permanecieron al menos una noche, con un promedio de 1,74 noches en hoteles, 1,82 en apartamentos de uso turístico y 1,75 noches en viviendas de amigos o familiares. Según los datos de la encuesta, esto supuso la generación de aproximadamente 15.637 pernoctaciones en Córdoba. De ellas, 5.750 se realizaron en hoteles, 8.714 en apartamentos de uso turístico y 1.173 en viviendas de amigos o familiares.

La hostelería y la restauración fueron las actividades que recibieron un mayor impacto económico, con 1,51 millones de euros, equivalentes al 30,15% del gasto generado. A continuación, se situaron el alojamiento, con 1,19 millones de euros y el 23,75%; las actividades de ocio, con 889.465 euros y el 17,78%, las compras en tiendas, comercios y supermercados, con 798.853 euros y el 15,97%; y otros gastos, con 618.175 euros y el 12,36%.

El impacto económico directo estimado para la edición de 2026 duplica el conocido en 2024. Este crecimiento, según señala el equipo encargado de la realización del estudio, se atribuye principalmente a tres factores: las condiciones meteorológicas adversas de la edición de 2024, que redujeron la participación a 2.799 ciclistas; la incorporación de la nueva modalidad de Trail en 2026, que ha permitido incrementar el número total de participantes; y la celebración del evento dentro de la ciudad, que ha provocado un incremento del tránsito de familiares y amigos en la capital cordobesa.

SATISFACCIÓN

Los resultados reflejan también una elevada satisfacción con la experiencia. El 96,70% de las personas encuestadas se declara satisfecho con su decisión de haber participado y el 95,34% recomendaría a otras personas tomar parte en una próxima edición. Además, el 84,43% manifiesta su intención de volver a participar.

La valoración turística de Córdoba también presenta resultados elevados. El 95,45% recomendaría la ciudad como destino turístico y el 89,55% afirma que volverá a visitarla con esta finalidad. Entre los aspectos mejor valorados se encuentran el entorno natural que rodea Córdoba, con un 96,36%; la hospitalidad de sus residentes, con un 94,55%; y la calidad de la gastronomía, con un 92,95%.

Estos resultados, según destacan desde el equipo de investigación, "ponen de manifiesto el valor de los eventos deportivos como herramienta para diversificar la oferta turística y generar conocimiento sobre su contribución al desarrollo económico, turístico y social del territorio".

El análisis de la XXI MTB Guzmán el Bueno se integra en una línea de investigación impulsada por la Universidad de Córdoba orientada a evaluar el impacto de los grandes eventos deportivos. Por ello, la Universidad de Córdoba y el Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Córdoba (Imdeco) están trabajando conjuntamente para celebrar el I Congreso Internacional de Turismo y Eventos Deportivos (CitedCórdoba), bajo el lema 'Córdoba a través de sus eventos deportivos', previsto para finales de noviembre.

De esta forma, Cited Córdoba constituirá un espacio donde la comunidad académica, profesionales del sector, instituciones y ciudadanía pondrán en común conocimiento, experiencias y percepciones sobre los eventos deportivos y su futuro para la ciudad.