Muere a los 92 años Eduardo Criado, Hijo Predilecto de Andújar (Jaén), exalcalde y presidente de la Cámara de Comercio

Archivo - Eduardo Criado García en una imagen de archivo. - CÁMARA DE COMERCIO DE ANDÚJAR - Archivo

ANDÚJAR (JAÉN), 19 (EUROPA PRESS)

Eduardo Criado García, Hijo Predilecto de Andújar (Jaén), exalcalde y presidente de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de la ciudad, ha muerto este viernes a los 92 años.

Su fallecimiento se ha producido "a primeras horas de la mañana, en su domicilio particular", según ha informado el ente cameral, desde el que se ha destacado su figura como "referente del tejido empresarial andaluz y una figura fundamental en el desarrollo económico, social e institucional" de Andújar y de la provincia jiennense.

En este sentido, ha afirmado que "su trayectoria, marcada por el compromiso con el comercio, la empresa, el servicio público y la acción social, deja una huella imborrable en las cámaras de comercio y, de manera muy especial, en la Cámara de Comercio de Andújar, institución a la que dedicó gran parte de su vida".

"Desde la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Andújar despedimos con profundo pesar a quien ha sido durante décadas nuestro presidente, guía y principal referente. Su legado empresarial, institucional y humano permanecerá para siempre en la memoria de quienes tuvimos el privilegio de conocerle y trabajar junto a él", ha asegurado.

Eduardo Criado García nació en Andújar en agosto de 1933. Creció "entre cajas de zapatos y telas, entre caja registradora, cambio, monedas y vueltas en una familia de humildes comerciantes". Pronto despertó en él la semilla de la compra y venta, "tanto que a los 16 años ya regentaba su propio negocio de calzado en el bajo del domicilio familiar".

A lo largo de su trayectoria profesional, vio nacer y crecer 18 empresas. Comprometido con Andalucía, y especialmente con la provincia de Jaén, estuvo involucrado en numerosos proyectos de colaboración institucional con el objetivo de mejorar su desarrollo socioeconómico.

Viudo y padre de cinco hijos, era también abuelo de ocho nietos. Nació en la calle de Andújar que, desde 2011, lleva su nombre en reconocimiento a su trayectoria en favor de la ciudad por parte del Ayuntamiento, que también lo distinguió en 2025 como Hijo Predilecto.

IMPLICACIÓN POLÍTICA, EMPRESARIAL Y SOCIAL

Fue alcalde del municipio (1973-1979) y diputado provincial, "ejerciendo un papel decisivo en la transición en la provincia de Jaén", desde la búsqueda siempre del "diálogo" y "la conciliación" de todos. Fue director del Banco de Andalucía de Andújar durante doce años y presiente durante unos años el CD Iliturgi.

"Hablar de Eduardo Criado García es hablar de la historia pasada, actual y futura de las Cámaras de Comercio de España", ha destacado la de Andújar, entidad que presidió, elegido "por aclamación en infinidad de ocasiones", con la última reelección en noviembre de 2023.

Fue el presidente en activo más experimentado de las cámaras de españolas, tanto en el número de años al frente de una entidad de derecho público, como es la de Andújar, como por el número de cargos desempeñados en la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España y en el Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio.

Fue asesor del presidente de Cámara de España, donde también ocupó la tesorería durante 33 años. Fue distinguido con la Medalla de Oro del Consejo Superior de Cámaras y la Cruz de Raimundo de Peñafort otorgada por el Ministerio de Justicia, además de poseer la Encomienda de la Orden de las Cámaras de Comercio en 2012. Asimismo, fue adjunto a la Presidencia y tesorero del Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio.

Por otra parte, Criado García fue delegado de Asuntos Económicos del Obispado de Jaén (1988-2004) y del Arzobispado de Granada (2005-2024), así como presidente de Cáritas Interparroquial de Andújar y de Cáritas Diocesana de Jaén.

En febrero de 2024 recibió la Bandera de Andalucía por su trayectoria como presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Andújar por parte de la Delegación de la Junta en Jaén. Ya en enero del año pasado, el Ayuntamiento de su ciudad le concedió el título de Hijo Predilecto, un "merecido reconocimiento" que valoraba su "excepcional trayectoria personal y profesional, marcada por su firme compromiso con el desarrollo económico, social y cultural de Andújar".