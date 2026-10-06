Muere una anciana atropellada por un camión en Bélmez de la Moraleda (Jaén)

Punto del siniestro en Bélmez de la Moraleda (Jaén) - JUNTA DE ANDALUCÍA

JAÉN 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha fallecido este martes, 6 de octubre, tras ser atropellada por un caminón en Bélmez de la Moraleda (Jaén), en concreto en la Plaza de la Constitución de la localidad.

Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía en su página web, consultada por Europa Press, el aviso se ha recibido sobre las 15,45 horas, cuando varias personas han alertado de que un camión había atropellado a una mujer.

En consecuencia, la sala del centro coordinador activó a la Policía Local, a la Guardia Civil y al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061.

Finalmente, fuentes sanitarias han confirmado el fallecimiento de una mujer, de avanzada edad según los testigos, como consecuencia del siniestro, por lo que se ha activado el protocolo judicial.